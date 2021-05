Devetnajstletnik še vedno v kritičnem stanju

"Prüstel GP se je danes odločil, da ne bo dirkal na VN Italije. Zdravstveno stanje Jasona Dupasquierja je še vedno kritično in naše misli so z njim. Še naprej se bojuj, Jason," so zapisali pri njegovi ekipi.

Dupasquier je padel v zadnjih trenutkih sobotnih kvalifikacij. Po padcu je vanj trčil še Japonec Ayumu Sasaki, preden je obležal. V trčenje je bil vpleten še Španec Jeremy Alcoba, a ne Japonec ne Španec nista bila huje poškodovana.

Po 40 minutah posredovanja reševalcev ob stezi so 19-letnega Švicarja s helikopterjem prepeljali v bolnišnico Carregi v Firencah. "Pacienta smo premestili v travmatološki center bolnišnice Careggi, ima več poškodb in njegovo stanje je resno," so v soboto za AFP dejali v bolnišnici.

Danes zjutraj so med "ogrevanjem" kategorije moto3 dirkači nosili spodbudne misli in nalepke v podporo Švicarju, ki mu je Francoz Fabio Quartararo (Yamaha) posvetil svoj najboljši startni položaj v motoGP.

V razredu moto2 se je švicarski dirkač Thomas Lüthi prav tako odločil, da "danes ne bo dirkal na VN Italije, da bo v podporo družini Jasona Dupasquierja", so zapisali na Facebooku njegove ekipe SAG Racing Team.