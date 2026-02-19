Legendarni motokrosist Antonio Cairoli, pred leti tudi tekmec Tima Gajserja, pred začetkom nove sezone pričakuje, da se bo slovenski as bolje znašel na svojem novem motorju, Yamahi, kot pa bo to uspelo Jeffreyju Herlingsu s Hondo. "Po mojem mnenju bo Gajser boljši." Za oba pa verjame, da bosta v igri za naslov svetovnega prvaka. V najožji krog favoritov sodita še najboljša voznika lanske sezone, ko sta bila Slovenec in Nizozemec del leta poškodovana, Romain Febvre in Lucas Coenen.

Leta 2021 sta bila Gajser in Cairoli tekmeca za lovoriko. Foto: Grega Valančič/Sportida Letošnje svetovno prvenstvo v motokrosu MXGP še toliko težje pričakujemo, ker sta pozimi najuspešnejša motokrosista zadnjega desetletja zamenjala ekipo in znamko motorja. Tim Gajser je po 12 letih, 52 zmagah in petih naslovih svetovnega prvaka (štirih v MXGP) Hondo zamenjal za Yamaho, Jeffrey Herlings pa po 17 letih, 112 zmagah in petih svetovnih lovorikah (dveh v MXGP) KTM za Hondo.

Oba sta na novi motor sedla šele na začetku januarja in imata tako za prilagajanje samo dva meseca. Uvodna od le 19 dirk bo 8. marca v Argentini. Kdo bo na svojem novem 450-kubičnem kros motorju uspešnejši oziroma se ga bo hitreje privadil, so vprašali legendarnega Antonia Cairolija, ki je bil pred nekaj leti še tekmec obeh. Italijan je osvojil devet naslovov svetovnega prvaka in dobil 94 dirk. Več možnosti pripisuje slovenskemu asu!

Cairoli: Po mojem mnenju bo Gajser boljši

Jeffrey Herlings v novih Hondinih barvah. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo "Z vidika denarja je bila Herlingsova odločitev dobra. Japonci imajo visoke plače. Ne vem pa, kako se bo privadil na aluminijasti okvir motocikla, potem ko je vsa ta leta vozil na KTM. Zagotovo pa je garač in bo to že ugotovil. Bo pa zagotovo med prvimi leti," je dejal priljubljeni Tony Cairoli v pogovoru za podcast Gypsy Tales. KTM vztraja pri jeklenem okvirju motocikla.

"Po mojem mnenju bo Gajser boljši. Ne vem, koliko časa bo potreboval, da se bo privadil na Yamaho, a Yamaha mi je všeč. Že na zunaj je videti dobro. Prijatelji jo vozijo in res mislim, da je dober motor," pa danes 40-letni Cairoli razmišlja o Gajserjevih možnostih na modrem motorju. Italijan sam je prvih nekaj sezon v svetovnem prvenstvu dirkal na Yamahi, nato pa več kot deset let na motorju KTM. Zdaj je testni voznik Ducatija, po koncu kariere je z njim odpeljal nekaj dirk.

Tim Gajser se je ta teden kot član Yamahe predstavil slovenskim novinarjem. Počasi se ga bomo morali privaditi v modro-črnih barvah. Foto: Damjan Končar/AMZS

Cairoli je povedal še eno zanimivo dejstvo o Herlingsu: "Sam nisem najbolj navdušen nad njegovim slogom dirkanja. Je pa žival, toliko truda vloži v trening. Rad bi bil najhitrejši, najhitrejši in najhitrejši. Ne za malo, ampak za veliko." Gajser na drugi strani dirka bolj premišljeno. Morda imata tudi zato štiri lovorike v močnejšem razredu MXGP, Herlings pa samo dve. Cairoli je razkril, da je pred leti Nizozemec treniral tudi od štirikrat do petkrat na teden, česar ne počne nihče drug. Gajser na primer med sezono trenira običajno dvakrat na teden.