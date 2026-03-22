Bezzecchi zmagovalec klasične dirke v Braziliji

Italijan Marco Bezzechi (Aprilia) je zmagovalec druge dirke svetovnega prvenstva v motociklizmu v sezoni 2026. V brazilski Goianii je v elitnem razredu motoGP premagal moštvenega sotekmovalca, Španca Jorgeja Martina, tretji je bil Italijan Fabio Di Giannantonio (VR46 Ducati).

Za Bezzecchija je to druga zmaga na klasičnih dirkah v tej sezoni, saj je dobil tudi prvo na Tajskem pred 14 dnevi.

Brez stopničk je danes ostal svetovni prvak, Španec Marc Marquez (Ducati), sicer zmagovalec sobotne sprinterske dirke na novem prizorišču v Braziliji. Klasično preizkušnjo je končal na četrtem mestu.

Drugo mesto pa je že druga zaporedna uvrstitev med najboljše tri za svetovnega prvaka izpred dveh let Martina. Lani je zaradi številnih poškodb in okrevanja izgubil skoraj celotno sezono, v Braziliji pa je tretjemu mestu na sprintu dodal še drugo na današnji dirki.

Zaradi vremenskih razmer in visokih temperatur so današnjo dirko za nekaj krogov skrajšali, namesto 31 so jih morali tako prevoziti le 23. Odločitev o mestih pod vrhom je padla precej zgodaj. Bezzecchi je najbolje startal, za njim pa so se Di Giannantonio, Marc Marquez in Martin borili za drugo in tretje mesto.

Po dveh krogih je na drugo prišel branilec naslova, a tam ni ostal dolgo. V šestem krogu ga je napadel Di Giannantonio, oba sta zapeljala proti robu steze, prostor na notranji strani zavoja pa je izkoristil Martin in se prebil na drugo mesto.

Bezzecchi na prvem in Martin na drugem sta nato dokaj zanesljivo odpeljala preostanek krogov do cilja, več dela pa je imel Di Giannantonio, ki je moral paziti na Marqueza za seboj in na njegove morebitne poskuse preboja na tretje mesto. A je Italijan zdržal do cilja in se veselil zadnje stopničke.

Za vodilno četverico je bil Japoenc Ai Ogura, šesti je bil mlajši brat Marca Marqueza Alex, šele sedmi pa Pedro Acosta. Ta je v Brazilijo prišel kot vodilni v seštevku po prvi postaji na Tajskem, kjer je dobil sprint in bil drugi na klasični dirki, v Braziliji pa je bil daleč od najboljših, saj je bil že na sprintu le deveti.

Še slabše se je odrezal drugi tovarniški dirkač Ducatija, Italijan Francesco Bagnaia; v soboto le osmi na sprintu, danes pa je dirko končal brez točk na 20. mestu.

"Težak konec tedna je za mano, ekipa pa je svoje delo opravila odlično. Moral sem se potruditi, vozil sem na meji. Lahko pa grem še hitreje. Zmago posvečam svojemu prijatelju, ki je prejšnji teden izgubil bitko," je v čustvenem nagovoru za prireditelje tekmovanja dejal Bezzecchi.

"Danes je bil Marco res boljši, za nekaj trenutkov se mi je zdelo, da ga lahko prehitim, a ni šlo. Izkoristil sem priložnost, da sem prišel mimo Marqueza in Di Giannantonia. Ni bilo lahko, imel sem nekaj težav z motorjem. Sem pa zelo zadovoljen s celotnim koncem tedna," pa je menil Martin.

"Bilo je težko, moral sem nenehno gledati prek rame. Aprilii sta bili tokrat boljši, Marc pa je vedno zelo agresiven. Ni zmaga, a je še vedno dober občutek," je dejal tretjeuvrščeni Di Giannantonio.

Bezzecchi je z današnjo zmago tudi prevzel vodstvo v SP, zdaj ima 56 točk, Martin je drugi s 45. Tretji je z 42 do tega konca tedna vodilni Acosta.

Naslednja dirka bo že naslednji teden preizkušnja v ameriškem Austinu.