Bezzecchiju kvalifikacije, Marc Marquez je nazaj

Italijan Marco Bezzecchi, vodilni v skupnem seštevku svetovnega prvenstva, je bil najhitrejši na kvalifikacijah za nedeljsko dirko razreda motoGP za VN Italije v domačem Mugellu. Svojo prevlado je potrdil celo z rekordom dirkališča 1:43,921 minute.

Prva vrsta na nedeljski dirki je rezervirana za moštvo Aprilie. Marco Bezzecchi je bil za 0,244 sekunde hitrejši od Španca Raula Fernandeza, v prvi vrsti pa bo štartal tudi prvi izzivalec – drugi Španec in moštveni kolega Jorge Martin. Bezzecchijev čas je bil za 0,248 sekunde hitrejši od prejšnjega rekorda, ki ga je lani postavil Marc Marquez; aktualni prvak motoGP je končal četrti, 0,373 sekunde za vodilnim.

Marc Marquez je po spektakularnem padcu v Le Mansu še vedno poškodovan in je manjkal prejšnji teden v Barceloni, a se počasi vrača. Po padcu v Kataloniji pa v Italiji manjka njegov brat Alex Marquez, ki bo nato izpustil tudi VN Madžarske. Fabio Di Giannantonio, tretji v skupnem seštevku in najhitrejši v vseh treh treningih, je bil sedmi, 0,577 sekunde za rojakom Bezzecchijem.

Bezzecchi ima v skupnem seštevku 15 točk prednosti pred Martinom.

V soboto je na sporedu še šprinterska dirka. Glavna dirka bo v nedeljo ob 14. uri.