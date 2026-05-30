Avtorji:
A. P. K., STA

Sobota,
30. 5. 2026,
12.30

Marco Bezzecchi MotoGP Mugello Aprilia Marc Marquez Ducati Jorge Martin

MotoGP, VN Italije, kvalifikacije in šprint

Bezzecchiju kvalifikacije, Marc Marquez je nazaj

Marco Bezzecchi Aprilia | Bezzecchijev čas je bil za 0,248 sekunde hitrejši od prejšnjega rekorda, ki ga je lani postavil Marc Marquez; aktualni prvak motoGP je končal četrti, 0,373 sekunde za vodilnim. | Foto Reuters

Bezzecchijev čas je bil za 0,248 sekunde hitrejši od prejšnjega rekorda, ki ga je lani postavil Marc Marquez; aktualni prvak motoGP je končal četrti, 0,373 sekunde za vodilnim.

Italijan Marco Bezzecchi, vodilni v skupnem seštevku svetovnega prvenstva, je bil najhitrejši na kvalifikacijah za nedeljsko dirko razreda motoGP za VN Italije v domačem Mugellu. Svojo prevlado je potrdil celo z rekordom dirkališča 1:43,921 minute.

Prva vrsta na nedeljski dirki je rezervirana za moštvo Aprilie. Marco Bezzecchi je bil za 0,244 sekunde hitrejši od Španca Raula Fernandeza, v prvi vrsti pa bo štartal tudi prvi izzivalec – drugi Španec in moštveni kolega Jorge Martin. Bezzecchijev čas je bil za 0,248 sekunde hitrejši od prejšnjega rekorda, ki ga je lani postavil Marc Marquez; aktualni prvak motoGP je končal četrti, 0,373 sekunde za vodilnim.

Marc Marquez je po spektakularnem padcu v Le Mansu še vedno poškodovan in je manjkal prejšnji teden v Barceloni, a se počasi vrača. Po padcu v Kataloniji pa v Italiji manjka njegov brat Alex Marquez, ki bo nato izpustil tudi VN Madžarske. Fabio Di Giannantonio, tretji v skupnem seštevku in najhitrejši v vseh treh treningih, je bil sedmi, 0,577 sekunde za rojakom Bezzecchijem.

Bezzecchi ima v skupnem seštevku 15 točk prednosti pred Martinom.

V soboto je na sporedu še šprinterska dirka. Glavna dirka bo v nedeljo ob 14. uri.

