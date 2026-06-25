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Avtor:
STA

Četrtek,
25. 6. 2026,
13.30

Osveženo pred

26 minut

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Natisni članek
Francesco Bagnaia Aprilia prestop

Četrtek, 25. 6. 2026, 13.30

26 minut

Bagnaia od prihodnjega leta tudi uradno pri Aprilii

Avtor:
STA

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Francesco Bagnaia | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Dvakratni svetovni prvak v motociklističnem razredu motoGP Francesco Bagnaia bo v prihodnji sezoni pridružil Aprilii, je sporočila ta italijanska ekipa dan po tem, ko je postalo javno, da Italijan zapušča tovarniško ekipo Ducatija.

Italijanski mediji so že včeraj poročali, da bo 29-letni Francesco Bagnaia pristal pri Aprilii, kjer bo vozil skupaj z rojakom in trenutno vodilnim v svetovnem prvenstvu Marcom Bezzechijem. Danes pa je ekipa potrdila, da je podpisal štiriletno pogodbo.

Namesto njega bo prihodnje leto k Ducatiji prišel mladi španski talent Pedro Acosta, ki se bo tako pridružil aktualnemu prvaku motoGP Marcu Marquezu.

Bagnaia je bil z Ducatijem v letih 2022 in 2023 okronan za svetovnega prvaka, njegov prvi naslov pa je bila prelomna zmaga za Ducati, ki je na krono dirkača motoGP čakal 15 let.

Leta 2024 je za las zgrešil tudi hat-trick svetovnih naslovov, za zmagovalcem Jorgejem Martinom je zaostal le 10 točk, a se je od takrat mučil na tovarniškem motorju.

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