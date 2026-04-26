Španec Alex Marquez (Ducati Gresini) je zmagovalec dirke svetovnega prvenstva v motociklizmu v elitnem razredu motoGP. Na domači preizkušnji v Jerezu je brez uvrstitve po padcu ostal njegov brat Marc Marquez (Ducati), zmagovalec sobotnega sprinta. Potem ko je v soboto dirkače motilo slabo vreme in so zaradi naliva številni končali na tleh, so danes nastopili v idealnih dirkaških razmerah in sončnem vremenu.

V soboto je bil svetovni prvak Marc Marquez tudi že na tleh, ko je dež poskrbel za dramo na stezi. A je imel takrat srečo in je še prišel do boksov ter zamenjal motocikel za tistega z dežnimi pnevmatikami, nato pa za zmago ugnal mlajšega brata.

Marc Marquez zdrsnil v zavoju

Tokrat je bil v bratskem obračunu boljši mlajši Alex Marquez. Na začetku je sicer Marc Marquez, ki je startal s prvega položaja, to izkoristil in povedel, a ga je že v prvem krogu mlajši brat prehitel. Odgovora Marca danes ni bilo, saj je manj kot krog pozneje že končal nastop, ko je zdrsnil v zavoju in končal v pesku. Njegov motocikel jo je po padcu pošteno skupil, dirkač pa je ostal nepoškodovan in se je na skuterju vrnil v bokse.

To je bil najbolj dramatičen trenutek dirke; krog pozneje je še enega domačina Jorgeja Martina, dirkač Aprilie se letos uspešno kosa s konkurenco po lanski poškodb polni sezoni, prehitel Fabio Di Giannantonio (VR46 Ducati).

Po tem manevru je vrstni red ostal nespremenjen do konca, za Alexom Marquezom sta vozila Italijana Marco Bezzechhi in Di Giannantonio.

Konec zmagovitega niza Italijana

Za Bezzecchija se je tako končal niz petih zaporednih zmag v motoGP, a je brez težav zadržal skupno prvo mesto. Mlajši Marquez pa je na domačem prizorišču ponovil lansko zmago, dosegel pa prvo v tej sezoni, ki jo je prešerno proslavil pred številnimi navijači.

"Težko je najti besede. Začetek sezone ni bil najboljši, tokrat pa je šlo vse po načrtih, končalo se je stoodstotno uspešno. Ko sem prehitel Marca, sem vedel, da lahko zmagam. Izjemno, hvala tudi ekipi, kjer so vedno verjeli vame," je za prireditelje dejal zmagovalec.

Alex Marquez se je v skupnem seštevku povzpel na sedmo mesto.

"Zelo sem zadovoljen, ni bil lahek konec tedna. Po včerajšnjem razpletu je bilo pomembno, da sem osvojil točke. Hvala tudi navijačem, čeprav nisem Španec, sem čutil njihovo podporo," pa je dodal Bezzecchi.

V skupnem seštevku je Bezzecchi ostal prvi, zdaj ima 101 točko, danes četrti Martin pa je skupno drugi z 90. Tretji je Di Giannantonio z 71, današnji zmagovalec Alex Marquez je zdaj sedmi s 53, Marc Marquez je s 57 ostal peti.

Naslednja dirka bo čez 14 dni v francoskem Le Mansu.