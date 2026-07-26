Dvojna zmaga McLarna? Antonelli ima zvit načrt. #vŽivo

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Na postanek še Russell. Zanj bo pa res edini.Piastri je samo pol sekunde pred Norrisom, ki bi lahko vozil hitreje.1. Piastri, 2. Norris, 3. Verstappen, 4. Hamilton, 5. Leclerc, 6. Antonelli, 7. Russell*, 8. Hadjar, 9. Bortoleto*, 10. Alonso* (*brez postanka)Vendarle Antonelli na postanek v bokse. Malo zgodaj, da bi bil res na taktiki samo enega postanka. Do konca je še 47 krogov.Antonelli ima 10 sekund prednosti pred McLarnoma, a se zdi, da je na taktiki enega postanka, medtem ko bodo ostali menjali gume dvakrat.1. Antonelli*, 2. Piastri, 3. Norris, 4. Verstappen, 5. Hamilton, 6. Leclerc, 7. Lawson, 8. Russell*, 9. Lindblad, 10. Hadjar (*brez postanka)Piastri, Norris, Verstappen in Hamilton so en za drugim prehiteli Hadjarja, ki še ni bil v boksih. Pred njimi je Antonelli, ki vodi brez postanka.Drugi Hadjar za sabo zadržuje oba McLarna, tako da sta ju ujela tudi Verstappen in Hamilton.V bokse vodilni Norris. Na prvo mesto Antonelli. Še naprej dobra bitka Verstappna in Hamiltona.Na postanek vodilni Piastri, pa tudi Leclerc.Verstappen z izjemnim manevrom mimo Hamiltona!1. Piastri, 2. Norris +0,8, 3. Leclerc +7,3, 4. Antonelli, 5. Hadjar, 6. Hamilton, 7. Verstappen, 8. Lawson, 9. Lindblad, 10. Hulkenberg, 11. RussellVerstappen na postanek krog za Hamiltonom in Nizozemec se je na stezo vrnil za britanskim tekmecem.Začenjajo se postanki. Prvi na menjavo gum Hamilton. Rdeče gume so mu zamenjali za najtrše bele pnevmatike."Max je zelo počasen," sporoča Hamilton. A ga nikakor ne more prehiteti, niti mu ne pride kolo ob kolo.1. Piastri, 2. Norris +1,5, 3. Verstappen +3,9, 4. Hamilton, 5. Leclerc, 6. Antonelli, 7. Hadjar, 8. Lawson, 9. Lindblad, 10. Hulkenberg … 12. RussellHamilton ne more pripraviti dobrega napada na Verstappen. Edini, ki prehiteva, je Russell. Zdaj je že na 13. mestu.1. Piastri, 2. Norris +0,9, 3. Verstappen +2,7, 4. Hamilton, 5. Leclerc, 6. Antonelli, 7. Hadjar, 8. Lawson, 9. Lindblad, 10. Hulkenberg … 14. RussellHamilton napada Verstappna. Lahko bi bil hitrejši, a na ozkem Hungaroringu je zelo težko prehitevati.1. Piastri, 2. Norris, 3. Verstappen, 4. Hamilton, 5. Leclerc, 6. Antonelli, 7. Hadjar, 8. Lawson, 9. Lindblad, 10. Hulkenberg … 18. RussellSlabo je speljal Leclerc, McLarna sta na prvih dveh mestih, Verstappen tretji, Hamilton se je v prvih dveh zavojih prebijal naprej, na četrti mesto. Povsem pa je na štartu obtičal Russell.. Ferrarija dirko začenjata na hitrejših rdečih pnevmatik, vsi ostali v ospredju pa na rumenih, ki zdržijo nekaj krogov več.: Sončna nedelja v Budimpešti, temperatura prek 30 stopinj. Na dirki je tudi madžarski premier Peter Magyar, pa tudi češki predsednik Petr Pavel, a ta v vlogi fotografa. Je namreč strasten fotograf, še posebej avtomotošporta.: 1. Norris, 2. Leclerc, 3. Piastri, 4. Verstappen, 5. Hamilton, 6. Russell, 7. Antonelli, 8. Hadjar, 9. LIndblad, 10. Hülkenberg