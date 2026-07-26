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Avtor:
M. P.

Nedelja,
26. 7. 2026,
15.30

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Formula 1 Hungaroring VN Madžarske Lando Norris Oscar Piastri McLaren Ferrari Charles Leclerc Lewis Hamilton Andrea Kimi Antonelli George Russell Max Verstappen Red Bull Racing Mercedes-AMG F1

Nedelja, 26. 7. 2026, 15.30

0 minut

VN Madžarske

Dvojna zmaga McLarna? Antonelli ima zvit načrt. #vŽivo

Avtor:
M. P.

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Hungaroring štart Oscar Piastri Lando Norris McLaren | Oscar Piastri je na štartu oziroma v prvem zavoju prehitel Landa Norrisa. | Foto Reuters

Oscar Piastri je na štartu oziroma v prvem zavoju prehitel Landa Norrisa.

Foto: Reuters

Pred poletnim odmorom so dirkači formule 1 še na VN Madžarske. Na 11. dirki sezone sploh prvič letos ni v prvi vrsti dirkačev ekipe Mercedes, ki sta dobila osem od dosedanjih desetih dirk. Preostali dve dirki sta pripadli Ferrariju, ki je s Charlesom Leclercom prvi favorit dirke v naši vzhodni sosedi. Monačan je na drugem štartnem mestu, potem je dobil Lewis Hamilton kazen treh mest zaradi oviranja Oscarja Piastrija. Prvi štartni položaj si je sicer pridirkal aktualni svetovni prvak Lando Norris z McLarnom. Ta dirka za svojo 12. zmago v kraljici avtomotošporta. Dogajanje na Hungaroringu spremljamo v živo.

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28. krog: Na postanek še Russell. Zanj bo pa res edini.

26. krog: Piastri je samo pol sekunde pred Norrisom, ki bi lahko vozil hitreje.

24. krog: 1. Piastri, 2. Norris, 3. Verstappen, 4. Hamilton, 5. Leclerc, 6. Antonelli, 7. Russell*, 8. Hadjar, 9. Bortoleto*, 10. Alonso* (*brez postanka)

23. krog: Vendarle Antonelli na postanek v bokse. Malo zgodaj, da bi bil res na taktiki samo enega postanka. Do konca je še 47 krogov.

22. krog: Antonelli ima 10 sekund prednosti pred McLarnoma, a se zdi, da je na taktiki enega postanka, medtem ko bodo ostali menjali gume dvakrat.

21. krog: 1. Antonelli*, 2. Piastri, 3. Norris, 4. Verstappen, 5. Hamilton, 6. Leclerc, 7. Lawson, 8. Russell*, 9. Lindblad, 10. Hadjar (*brez postanka)

19. krog: Piastri, Norris, Verstappen in Hamilton so en za drugim prehiteli Hadjarja, ki še ni bil v boksih. Pred njimi je Antonelli, ki vodi brez postanka.

Hungaroring Oscar Piastri Lando Norris Max Verstappen Lewis Hamilton | Foto: Reuters Foto: Reuters 19. krog: Drugi Hadjar za sabo zadržuje oba McLarna, tako da sta ju ujela tudi Verstappen in Hamilton.

18. krog: V bokse vodilni Norris. Na prvo mesto Antonelli. Še naprej dobra bitka Verstappna in Hamiltona.

17. krog: Na postanek vodilni Piastri, pa tudi Leclerc. 

16. krog: Verstappen z izjemnim manevrom mimo Hamiltona!

15. krog: 1. Piastri, 2. Norris +0,8, 3. Leclerc +7,3, 4. Antonelli, 5. Hadjar, 6. Hamilton, 7. Verstappen, 8. Lawson, 9. Lindblad, 10. Hulkenberg, 11. Russell

15. krog: Verstappen na postanek krog za Hamiltonom in Nizozemec se je na stezo vrnil za britanskim tekmecem.

14. krog: Začenjajo se postanki. Prvi na menjavo gum Hamilton. Rdeče gume so mu zamenjali za najtrše bele pnevmatike.

12. krog: "Max je zelo počasen," sporoča Hamilton. A ga nikakor ne more prehiteti, niti mu ne pride kolo ob kolo.

10. krog: 1. Piastri, 2. Norris +1,5, 3. Verstappen +3,9, 4. Hamilton, 5. Leclerc, 6. Antonelli, 7. Hadjar, 8. Lawson, 9. Lindblad, 10. Hulkenberg … 12. Russell

8. krog: Hamilton ne more pripraviti dobrega napada na Verstappen. Edini, ki prehiteva, je Russell. Zdaj je že na 13. mestu.

6. krog: 1. Piastri, 2. Norris +0,9, 3. Verstappen +2,7, 4. Hamilton, 5. Leclerc, 6. Antonelli, 7. Hadjar, 8. Lawson, 9. Lindblad, 10. Hulkenberg … 14. Russell

3. krog: Hamilton napada Verstappna. Lahko bi bil hitrejši, a na ozkem Hungaroringu je zelo težko prehitevati.

2. krog: 1. Piastri, 2. Norris, 3. Verstappen, 4. Hamilton, 5. Leclerc, 6. Antonelli, 7. Hadjar, 8. Lawson, 9. Lindblad, 10. Hulkenberg … 18. Russell

Štart! Slabo je speljal Leclerc, McLarna sta na prvih dveh mestih, Verstappen tretji, Hamilton se je v prvih dveh zavojih prebijal naprej, na četrti mesto. Povsem pa je na štartu obtičal Russell.

Krog za ogrevanje. Ferrarija dirko začenjata na hitrejših rdečih pnevmatik, vsi ostali v ospredju pa na rumenih, ki zdržijo nekaj krogov več.

Še 15 min do štarta: Sončna nedelja v Budimpešti, temperatura prek 30 stopinj. Na dirki je tudi madžarski premier Peter Magyar, pa tudi češki predsednik Petr Pavel, a ta v vlogi fotografa. Je namreč strasten fotograf, še posebej avtomotošporta.

Štartna mesta (70 krogov): 1. Norris, 2. Leclerc, 3. Piastri, 4. Verstappen, 5. Hamilton, 6. Russell, 7. Antonelli, 8. Hadjar, 9. LIndblad, 10. Hülkenberg
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