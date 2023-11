Zelo majhne razlike in tukaj so prva presenečenja

Da je Red Bull prvi favorit tudi v Abu Dabiju, so nam dali vedeti že v prvem delu kvalifikacij, ko sta bila Verstappen in Perez prvi in drugi. Razlike so bile izredno majhne, Carlos Sainz (Ferrari) je z manj kot šestimi desetinkami zaostanka osvojil 16. mesto in tako je bilo zanj že konec kvalifikacij. "Nobeno presenečenje," je dejal po radijski zvezi. Španec ima za zdaj res slab konec tedna: v petek je razbil svoj dirkalnik, tudi na sobotnem prostem treningu je bil med zadnjimi. "S tem dirkalnikom nekaj ni v redu," pa je po drugem delu kvalifikacij po radijski zvezi inženirji povedal Lewis Hamilton (Mercedes). Končal je namreč na 11. mestu, šest desetink za najhitrejšim v drugem delu kvalifikacij. Znova je bil to novi/stari svetovni prvak Verstappen.

VN Abu Dabija, kvalifikacije:



11. Lewis Hamilton (Mercedes)

12. Esteban Ocon (Alpine)

13. Lance Stroll (Aston Martin)

14. Alex Albon (Williams)

15. Daniel Ricciardo (Alpha Tauri)



16. Carlos Sainz (Ferrari)

17. Kevin Magnussen (Haas)

18. Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

19. Guanju Džov (Alfa Romeo)

20. Logan Sargeant (Williams)

Tretji prosti trening dobil Russell

George Russel Foto: Reuters Rezultati tretjega prostega treninga so bili precej zanimivi. Najhitrejši je bil Russell (1:24,418), z desetinko zaostanka mu je sledil Norris, tretji Piastri je zaostal že štiri desetinke. Verstappen je imel težave z uravnoteženostjo svojega dirkalnika in je na šestem mestu zaostal sedem desetink. V petek najhitrejši Leclerc je bil šesti.

Štart zadnje dirke bo v nedeljo ob 14. uri.