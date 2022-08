Šutejeva zanesljivo v finale, odstop svetovnega prvaka Mayerja

Tina Šutej je izpustila prvi višini na 4,10 in 4,25 m, potem je 4,40 zmogla prvič in si še z nekaj tekmicami delila prvo mesto. Letvico so potem postavili na 4,50 m; tudi to višino je gladko preskočila in ostala na čelu. Avtomatična kvalifikacijska norma za finale najboljše dvanajsterice je bila 4,55 m, kar je krepko pod dosežki, ki jih je nizala slovenska rekorderka v zadnjih letih. Toda na tej višini tekmovalkam ni bilo treba več skakati, ker so bile finalistke določene že prej.

Šutejeva, prejšnji mesec v Eugenu na svetovnem prvenstvu je bila s četrtim mestom najboljša Evropejka, ima najboljši izid sezone med udeleženkami prvenstva. Lani je nekdanja mladinska svetovna podprvakinja s srebrom na dvoranskem EP osvojila svoje prvo člansko odličje na velikih tekmah, letos je bila bronasta v Beogradu na dvoranskem SP, lani pa je bila še peta na olimpijskih igrah v Tokiu.

Članica celjskega Kladivarja je začela slovenske atletske nastope, drugi slovenski atlet prvi dan tekmovanj v kraljici športov je maratonec Primož Kobe.

Začetek atletskega prvenstva z odstopom svetovnega prvaka

Svetovni prvak v deseteroboju Kevin Mayer je zašepal sredi prve discipline. Foto: Reuters Po odstopu je Kevin Mayer pomahal javnosti na olimpijskem stadionu v Münchnu in nekaj trenutkov kasneje pojasnil, da se je "ustavil, preden bi se huje poškodoval". Po 70 metrih je nenadoma upočasnil in kot zadnji šepajoč prečkal ciljno črto z 11,67. Dvakratni olimpijski podprvak je že pred tekmo napovedal, da je težko v treh tednih dvakrat nastopiti na tako visoki ravni in da ne bo "tvegal morebitne poškodbe". Pred tremi tedni je v ZDA postal svetovni prvak.

"Naredil sem vse, kar sem lahko, da bi se regeneriral in tukaj dobro nastopil. Pred tremi tedni sem opravil deseteroboj v celoti. Danes sem raje odnehal, preden bi se resno poškodoval," je dejal Mayer in se obregnil ob natrpan poletni urnik atletov, ki imajo v dve veliki tekmi v manj kot mesecu dni.