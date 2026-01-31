Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Sobota,
31. 1. 2026,
16.22

atletika Jan Vukovič

Sobota, 31. 1. 2026, 16.22

1 ura, 9 minut

Zagreb, atletski dvoranski miting

Vukovič v Zagrebu popravil slovenski rekord v teku na 600 m

STA

Jan Vukovič | Jan Vukovič je na dvoranskem mitingu, ki poteka v Zagrebu, zmagal na 600 m in izboljšal državni rekord s časom 1:16,89. | Foto Peter Kastelic

Jan Vukovič je na dvoranskem mitingu, ki poteka v Zagrebu, zmagal na 600 m in izboljšal državni rekord s časom 1:16,89.

Foto: Peter Kastelic

Slovenski atlet Jan Vukovič je na dvoranskem mitingu, ki poteka v Zagrebu, zmagal na 600 m in izboljšal državni rekord s časom 1:16,89. Tudi prejšnji je bil v lasti tega atleta iz celjskega Kladivarja (1:17,48), ki ga je pred dvema letoma prav tako tekel v hrvaški prestolnici.

Drugi tokrat na tej neolimpijski razdalji je bil Benjamin Lakošeljac (Nova Aurora, Koper), ki se je s časom 1:17,14 tudi spustil pod prejšnji članski rekord.

"Imam zelo dobre občutke po nastopu, čeprav sem imel malo prepočasen start. Prvih 300 m sem zato tekel na tretjem mestu. Potem sem moral pospeševati. Uspelo mi je priti na čelo, v zadnjih 50 pa sem imel kar težke noge. Malo me je 'pobralo' in me je Benjamin Lokošeljac lovil ter bi on postavil članski rekord, če ne bi bilo mene na tekmi," je nastop strnil Vukovič.

Dodal je, da tekači na 800 m v Sloveniji zelo napredujejo. V Ostravi na Češkem, kjer bo sicer precej slovenskih predstavnikov, bo v torek tekel na zlati svetovni seriji. "Najprej sem dobil povabilo za narekovalca ritma, a pozneje dobil povabilo za tek B na 800 m. Nato bi imel dve uri pozneje še en nastop, za narekovanje ritma na 3000, o tem pa s trenerjem še odločava," je dodal Vukovič.

atletika Jan Vukovič
