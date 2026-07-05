Vid Botolin je na atletskem mitingu v Leuvenu zasedel četrto mesto v teku na 3000 metrov in osebnim rekordom 7:53,97 za enim najstarejših državnih rekordov zaostal za dobri dve sekundi. Zmagal je Belgijec Kobe Hremans z osebnim rekordom 7:52,60.

Vid Botolin, atlet celjskega Kladivarja, je bil blizu slovenskemu dosežku vseh časov na tej razdalji, ki ga je s časom 7:51,35 tekel Stanko Lisec 7. junija leta 1978 v Göteborgu.

"Zelo sem zadovoljen. Presenečen sem bil, da sem tekel tako hitro. Tekma se je namreč začela zelo počasi. V prvih 200 m smo se kar gledali in je bil narekovalec ritma že precej pred nami. V drugi polovici pa se je začelo vse skupaj zelo hitro odvijati in sem zdržal ter tekel blizu rekorda. Z njim se ne obremenjujem, a je zagotovo dosegljiv. Upam, da bom imel na tej razdalji letos še kakšno priložnost, da bom udeležen v hitrem teku," je povedal Botolin.