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Avtor:
STA

Nedelja,
5. 7. 2026,
19.30

Osveženo pred

26 minut

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Natisni članek
Vid Botolin atletika

Nedelja, 5. 7. 2026, 19.30

26 minut

Atletskem mitingu v belgijskem Leuvenu

Vid Botolin vse bližje slovenskemu rekordu na 3000 metrov

Avtor:
STA

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Vid Botolin | Foto Peter Kastelic/AZS

Foto: Peter Kastelic/AZS

Vid Botolin je na atletskem mitingu v Leuvenu zasedel četrto mesto v teku na 3000 metrov in osebnim rekordom 7:53,97 za enim najstarejših državnih rekordov zaostal za dobri dve sekundi. Zmagal je Belgijec Kobe Hremans z osebnim rekordom 7:52,60.

Vid Botolin, atlet celjskega Kladivarja, je bil blizu slovenskemu dosežku vseh časov na tej razdalji, ki ga je s časom 7:51,35 tekel Stanko Lisec 7. junija leta 1978 v Göteborgu.

"Zelo sem zadovoljen. Presenečen sem bil, da sem tekel tako hitro. Tekma se je namreč začela zelo počasi. V prvih 200 m smo se kar gledali in je bil narekovalec ritma že precej pred nami. V drugi polovici pa se je začelo vse skupaj zelo hitro odvijati in sem zdržal ter tekel blizu rekorda. Z njim se ne obremenjujem, a je zagotovo dosegljiv. Upam, da bom imel na tej razdalji letos še kakšno priložnost, da bom udeležen v hitrem teku," je povedal Botolin.

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