STA

Četrtek,
16. 4. 2026,
18.10

1 ura, 7 minut

Roje Stona atletika

Atletika

Turki skušali naturalizirati 11 atletov, a so dobili rdečo luč

Roje Stona | Roje Stona | Foto Reuters

Foto: Reuters

Krovna atletska organizacija Svetovna atletika je enajstim športnikom, tudi dobitnikom olimpijskih odličij, zavrnila prošnjo za pravico tekmovanja za Turčijo na velikih tekmovanjih, vključno z olimpijskimi igrami 2028.

Pri Svetovni atletiki so pojasnili, da je zahtevke zavrnila, ker "so del koordinirane strategije turške vlade za rekrutiranje prek kluba, ki je v celoti v lasti in financiran od države". Klub so ustanovili, da bi z donosnimi pogodbami privabljali tuje atletinje in atlete za prihodnja tekmovanja. "Takšen pristop pa ni v skladu z osnovnimi principi pravil," so pojasnili pri krovni zvezi.

Svetovna atletika je tako zavrnila 11 atletov in atletinj, od tega pet Kenijcev, štiri Jamajčane ter po enega iz Nigerije in Rusije.

Med temi je tudi jamajški olimpijski prvak v metu diska Roje Stona, njegov rojak in srebrn na olimpijskih igrah v skoku v daljino Wayne Pinnock ter kenijska srebrna maratonka iz leta 2012 ter nekdanja svetovna rekorderka Brigid Kosgei.

