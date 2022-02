Tina Šutej v Franciji do rekordnega dosežka

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska skakalka s palico Tina Šutej je na mitingu v francoskem Clermont-Ferrandu preskočila 4,75 metra in s tem postavila nov državni dvoranski rekord. Na koncu je bila tretja, zmagala je Rusinja Anželika Sidorova.

Šutejeva je ta teden nastopila že na tretjem mitingu v Franciji. Na tekmovanju All Star Perche, ki ga organizira francoski atletski zvezdnik Renaud Lavillenie, je prišla do najboljšega dosežka in v drugem poskusu preskočila tudi 4,75 metra, kar je nov slovenski državni rekord, za centimeter je izboljšala svoj dosežek s tega tekmovanja pred dvema letoma.

Slovenska rekorderka je začela na 4,45 m in preskočila v drugem poskusu, potem je letvico že v prvem premagala naslednji višini 4,55 in 4,65 metra, na 4,75 pa je bila prvič neuspešna, a je nato preskočila tudi to višino.

Naslednji izziv je bil 4,81 metra, kar bi bil tudi absolutni slovenski rekord (aktualni je njen pri 4,76 metra), a je nato na tej višini letvico trikrat podrla.

Pred njo sta tekmovanje končali ruski skakalki, Polina Knoroz in Anželika Sidorova, ki sta obe preskočili 4,81 metra. Nato so letvico postavili na 4,87 metra, kar je Sidorova zmogla v tretjem poskusu, Knorozova pa ne, tako da je na koncu z najboljšim letošnjim izidom slavila prva.

V tem tednu je slovenska rekorderka v ponedeljek že zmagala na mednarodnem dvoranskem mitingu v Val-de-Reuilu s 4,70 metra, v sredo pa v Lievinu končala kot četrta s 4,65 metra. Pred današnjim rekordom je februarja osvojila še drugo mesto na mitingu v Ostravi s 4,61 metra, na troboju Slovenije, Srbije in Hrvaške v Zagrebu pa je zmagala s 4,67 metra.

