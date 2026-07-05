Tina Šutej je bila peta v skoku s palico na atletskem mitingu v Atenah. Preskočila je 4,61 metra in zaostala za svojimi najboljšimi izidi sezone.

Zmagala je Finka Wilma Heltela z rekordom mitinga 4,81 metra. Druga je bila s 4,71 m Novozelandka Imogen Ayris, bronasta marca letos na dvoranskem svetovnem prvenstvu v poljskem Torunu, kjer je bila za svoje osmo odličje na velikih tekmah srebrna Tina Šutej.

Tretja je bila z isto višino kot Ayris njena rojakinja Olivia McTaggart, četrta pa letošnja vseameriška prvakinja Brazilka Juliana De Menis Campos, ki je tako kot Šutej preskočila 4,61 m. A je Brazilka prejšnjo višino 4,51 m zmogla prvič, Šutej pa z njeno edino popravo pred skoki na 4,71 m drugič. Norvežanka Lene Retzuis je prav tako zmogla 4,61 m, vendar šele v tretjem skoku in je končala na šestem mestu.