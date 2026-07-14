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Avtor:
STA

Torek,
14. 7. 2026,
19.40

Osveženo pred

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Tina Šutej Lia Apostolovski

Torek, 14. 7. 2026, 19.40

49 minut

Budimpešta, atletski memorial Istvana Gyulaia

Tina Šutej tretja v Budimpešti, Lia Apostolovski peta

Avtor:
STA

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Tina Šutej, diamantna liga, Monako 2026 | Tina Šutej je osvojila tretje mesto. | Foto Reuters

Tina Šutej je osvojila tretje mesto.

Foto: Reuters

Tina Šutej je na 16. atletskem memorialu Istvana Gyulaia v Budimpešti zasedla tretje mesto. Na mitingu zlate serije Svetovne atletike je v skoku s palico preskočila 4,75 metra. Lia Apostolovski je bila peta v skoku v višino z 1,91 m. Zmagali sta Avstralki, olimpijska zmagovalka Nina Kennedy s 4,80 m, in Eleanor Patterson z 2,00 m.

Patterson je bila tretja leta 2024 na olimpijskih igrah v Parizu, na svetovnih prvenstvih leta 2022 pa zlata in srebrna leto dni pozneje. Tekmoval je tudi prvi zvezdnik svetovne atletike Armand Duplantis, Šved je tokrat v skoku s palico dosegel 6,07 metra.

Jan Vukovič je bil zadolžen za ritem v teku na 800 m, četrti slovenski predstavnik Žan Rudolf pa na 1500 m.

Šutej, dobitnica osmih članskih medalj na velikih tekmah od leta 2021, je 4,41 preskočila v drugem skoku. V prvem nato 4,51 in 4.61 m, v drugem je bila znova uspešna na 4,68 m. Že tedaj je bila med vodilnimi, ko pa je letvico na 4,75 m preskočila v tretjem poskusu, se je prebila na drugo mesto. Pred njo je bila le Kennedy, ki je imela prej vse tri svoje skoke brez poprave, 4,75 m pa je zmogla drugič.

Na 4,80 m je nato slovenska rekorderka prvič letvico podrla in naslednja skoka pustila za 4,85 m, kar je tri centimetre nad njenim slovenskim rekordom. A tam ni več skakala, tako sta storili tudi Kennedy in Novozelandka Eliza McCartney.

Kennedy, ki je prav v madžarski prestolnici leta 2023 osvojila naslov svetovne prvakinje, je pred tem 4,80 m preskočila prvič, drugič za končno drugo mesto pa McCartney. Ta je olimpijski bron osvojila leta 2016 v Braziliji in bila druga pred dvema letoma na dvoranskem SP v Glasgowu.

Na slednjem prvenstvu na Škotskem je s tretjim mestom prvo veliko člansko medaljo osvojila Apostolovski. Tokrat je članica kranjskega kluba 1,75, 1,80, 1,84, 1,88 in 1,91 metra preskočila v prvih skokih. Tako je vodila skupaj s Črnogorko Marijo Vuković, srebrno na EP leta 2022. Apostolovski je bila nato trikrat neuspešna na 1,94 m in je končala tekmo.

Vuković je bila na koncu tretja z 1,98 m v prvem skoku kot je uspelo na tej višini tudi aktualni svetovni prvakinji Nicoli Olyslagers iz Avstralije, dvakrat srebrni na OI. A je bila slednja na prejšnji višini za drugo mesto na tekmi prek letvice drugič, Črnogorka pa tretjič.

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