Tina Šutej četrta na diamantni ligi v Parizu

Slovenska atletska rekorderka Tina Šutej je na diamantni ligi v Parizu v skoku s palico zasedla četrto mesto, preskočila je 4,60 metra. Zmagala je Švicarka Angelica Moser, ki bo avgusta letos v Birminghamu branila evropski naslov. Dvakratna evropska dvoranska prvakinja ter bronasta lani in letos na dvoranskih SP je edina preskočila 4,77 m.

Žan Rudolf, drugi slovenski predstavnik, je bil zadolžen za ritem v teku na 1500 m. Avstralec Cameron Myers je s 3:38,00 tekel celinski rekord in najboljši dosežek leta na svetu.

Audrey Werro je z 1:53,80 dosegla najboljši čas sezone na 800 m ter s švicarskim rekordom in najboljšim časom doslej na mitingu v francoski prestolnici ostala tretja najhitrejša v zgodovini. Obenem je še nepremagana v tej sezoni. Poleg obeh omenjenih je najboljši dosežek leta na 400 m z 48,48 sekunde postavila Marileidy Paulino iz Dominikanske republike, na še enkrat daljši razdalji pa Kanadčan Marco Arop z 1:41,84.

V skoku s palico je švedski zvezdnik Armand Duplantis zmagal z rekordom mitinga 6,13 m in je edini presegel šest metrov. Med atletinjami je bila druga Eliza McCartney z Nove Zelandije, bronasta na OI 2026 in svetovna dvoranska podprvakinja pred dvema letoma, tretja pa Avstralka Nina Kennedy, aktualna olimpijska zmagovalka in nekdanja svetovna prvakinja (2023). Obe sta zmogli 4,70 m.

Armand Duplantis je zmagal z rekordom mitinga 6,13 m in je edini presegel šest metrov. Foto: Reuters

Tina Šutej, ki bo skušala na EP v Birminghamu priti do devete medalje na velikih tekmovanjih, je izpustila začetno višino 4,30 m. Nato je v prvih poskusih preskočila 4,45 in 4,60 m in bila med vodilno trojico, skupaj pa je tekmo nadaljevalo sedem atletinj.

Nato so letvico prestavili na 4,70 metra, prva je bila prek letvice McCartney, ki se vrača po poškodbah. Sledili sta ji je Moser in Kennedy bili zaradi popravi na prejšnji višini drugi, Šutej pa je letvico prvič podrla ter nato tudi na naslednjih dveh poskusih. Četrto mesto si je razdelila z Emily Grove iz ZDA.

Na 4,77 m so bile vse preostale tri atletinje prvič neuspešne, Moser pa je letvico preskočila drugič in zmagala, ko sta v treh poskusih podrli McCartney za drugo mesto in za tretje Kennedy. Moyser je nadaljevala na 4,90 m, kjer pa ji je po vbodu palica spolzela iz roke in je padla na zadnji del blazine, na srečo brez poškodbe, in potem ni več skakala.

Hitrejše od Werro na dva stadionska kroga sta bili v zgodovini le Čehinja Jarmila Kratochvilova (1:53,28 leta 1983) in Ukrajinka Nadežda Olizarenko (1:53,43 leta 1980), najstarejši svetovni rekord v atletiki pa se zdi bolj ogrožen kot kdaj koli prej.

Za Werro je bila dvakratna svetovna prvakinjo na 400 m z ovirami Femke Broeders-Bol, Nizozemka je to sezono prešla na 800 m in izboljšala svoj osebni rekord na 1:55,60. Anais Bourgoin je končala na tretjem mestu in s časom 1:55,65 podrla francoski rekord.

Američan Trayvon Bromell je zmagal na teku na 100 metrov in ciljno črto prečkal v 9,91 sekunde. Foto: Reuters

Američan Trayvon Bromell je zmagal na teku na 100 metrov in ciljno črto prečkal v 9,91 sekunde (veter: +0,1 m/s). Bromell je dosegel svoj najboljši čas sezone in končal pred olimpijskim prvakom Noahom Lylesom (9,92) in Italijanom Marcellom Jacobsom (9,96).

Naslednji diamantni miting bo 4. julija v Eugenu, kjer bo tekmoval tudi evropski prvak v metu diska Kristjan Čeh, ki je prav v tem mestu v ZDA leta 2022 postal svetovni prvak.

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