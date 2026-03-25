Tina Šutej: Če bi mi kdo to rekel pred šestimi leti, mu ne bi verjela

Tina Šutej je po prihodu z dvoranskega svetovnega prvenstva v atletiki javnosti v slovenski prestolnici na ogled postavila novo srebrno pridobitev. V poljskem Torunu je v nedeljo osvojila srebro v skoku s palico kot krono nastopov rekordne 13-članske slovenske atletske ekipe v zgodovini teh prvenstev.

"Na dan tekme sem se dobro počutila. Načrtovala sem, da bom vse višine preskočila prvič. To mi je uspelo, škoda, da se mi je na koncu malo ustavilo, da bi z državnim rekordom prišla do zlata. A če mi bi kdo pred šestimi leti rekel, da bom do danes osvojila osem medalj, mu ne bi verjela," je povedala 37-letna Šutej.

Prvo medaljo je osvojila prav v Torunu leta 2021, ko je bila na evropskem dvoranskem prvenstvu prav tako srebrna. Želi si, da bi še kaj več naredila poleti na dvoranskem EP v Borminghamu. Tudi njen trener Milan Kranjc je v Torunu prejel medaljo, običajno jo trenerji prej niso. Obenem je Kranjc izpostavil, da je Slovenija na lestvici medalj prehitela tako Francijo kot tudi Nemčijo.

"Na prvenstvo smo prišli z velikimi cilji. Vsa čast, da je imela Tina Šutej teko izjemen 'fokus' in je izvrstno nastopila. V ekipnih športih pa so trenerji že prej dobivali medalje, sedaj so nas nagradili tudi v atletiki in spomnili tudi na naše delo. Bomo pa zagotovo še kakšno osvojili," je napovedal Kranjc.

V finalu je brez kvalifikacij nastopila tudi Neja Filipič in bila 11. v troskoku. "Nisem zadovoljna z nastopom, imela sem tehnične težave. A sem optimistična, da bom te težave odpravila do začetka poletne sezone, začela bomo že kmalu treninge v Atenah. Sledila pa bom Tini Šutej in se zgledovala po njej v prihodnje," je napovedala 30-letna Filipič.

Slovenija je bila med 32 državami, ki so osvojile medalje. "Šutej je dosegla izjemen, vrhunski uspeh. Že pet let nizamo medalje na velikih tekmovanjih. To pomeni, da atletiko ohranjamo v ospredju športnih panog in smo ena redkih zvez posamičnih športov pri nas, ki napreduje iz leta v leto. V ozadju prihajajo mladi talenti, zato sem prepričan, da bomo s temi uspehi nadaljevali. Prvič smo imeli tudi tako številčno ekipo," je izpostavil predsednik Atletske zveze Slovenije (AZS) Primož Feguš.

Triindvajsetletna Zala Istenič je v teku na 60 m nasledila nedavno upokojeno Majo Mihalinec Zidar. "Želela sem malo več, čeprav 7,27 sekunde ni slab izid. A je bil to tudi moj prvi večji nastop na velikih članskih tekmah in sem glede na to dobro nastopila. Upam pa na še kaj več poleti na EP v Birminghamu," si je zaželela Istenič, 26. na prvenstvu.

