Štajerski orjak v soboto navdušil svet na diamantni ligi, danes na delu na Ptuju

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kristjan Čeh bo danes nastopil na domačem Ptuju, svojo izjemno formo pa je pokazal na sobotni atletski diamantni ligi v Birminghamu, ko je v metu diska z 71,27 metra izboljšal slovenski rekord, dosegel izid sezone na svetu in je sedaj deseti na lestvici vseh časov. Na Ptuju, kjer je začel svojo športno pot, je bil uspešen že v prejšnjih letih.

"Že s svojim prvim metom na tekmi bi zmagal, četudi je bilo ogrevanje pred tekmo malo slabše kot običajno. Potem sem po prvi seriji le še stopnjeval. Dvakrat sem presegel še 69 m, ampak ta met prek 71 m je bil res poseben. Deseti izid vseh časov, to mi res veliko pomeni," je v soboto po zmagi povedal Kristjan Čeh.

Triindvajsetletni Čeh ter dva metra in šest centimetrov visoki atlet je dodal: "Svetovni rekord je pa še kar daleč, do 74 m je še kar dolga pot. A sem s tem nastopom, če ne že prej, pokazal, da lahko veliko dosežem na obeh največjih tekmah leta. To je dodatna spodbuda." Svetovni rekord, 74,08 m, je Nemec Jürgen Schult v domačem Beubrandenburgu dosegel 6. junija leta 1986.

Foto: Peter Kastelic/AZS Ptuj bo danes gostil prvo tekmo letošnje mednarodne atletske lige Telekom Slovenije, ki ima 32.500 evrov nagradnega sklada. Skupaj bo letos sedem prizorišč, eno manj kot lani, liga pa se bo končala 9. in 10. septembra v Ljubljani s pokalom Slovenije.

Prvič po lanskih OI in šestem mestu bo po prisilnem premoru zaradi poškodbe tekla tudi Maruša Mišmaš Zrimšek, vendar ne na 3000 m zapreke ampak na 1500 m. V skoku v daljino bo po uspešnem uvodnem diamantnem mitingu v Dohi tekmovala tudi Neja Filipič.