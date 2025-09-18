Neja Filipič bo danes ob 13.55 po slovenskem času nastopila v finalu troskoka na svetovnem prvenstvu v atletiki v Tokiu. Ob 12.15 bo peti dan prvenstva v skoku v višino v kvalifikacijah tekmovala Lia Apostolovski, ob 12.58 pa bo prvi krog teka na 800 m s tretjo slovensko predstavnico Anito Horvat.

Filipič je pred dvema dnevoma v kvalifikacijah zasedla 11. mesto s 14,05 metra. Atletinja ljubljanskega Žaka je letos s 14,42 m izenačila svoj osebni rekord.

Marca letos na dvoranskem SP v kitajskem Nanjingu je zasedla šesto mesto, na dvoranskem EP pa je bila dva tedna pred tem osma. Osvojila je tudi drugo mesto v skupnem seštevku zlate dvoranske svetovne serije 2025. Lani je bila četrta v diamantni ligi, letos pa je finale s sedmim mestom v seštevku zgrešila le za eno mesto.

Neja Filipič Foto: Reuters

Horvat je bila bronasta marca na dvoranskem EP, Apostolovski pa bronasta lani na dvoranskem SP. Obe sta letos imeli zaradi zdravstvenih težav slabše izide, a se nadejata ponovnega preboja v nadaljevanje tekmovanja.

Avtomatična višina za finale v skoku v višino je 1,97 m, kar je dva centimetra več od osebnega rekorda Apostolovski, ki je letos največ skočila 1,86 m.

Anita Horvat Foto: Guliverimage

Horvat, ki ima šesti izid sezone v teku na 800 m v skupini, bo tekla v prvi skupini, v kateri je tudi olimpijska zmagovalka in svetovna podprvakinja Keely Hodgkinson iz Velike Britanije. V nadaljevanje se bodo uvrstile prve tri iz skupin in še tri preostale najhitrejše po času.