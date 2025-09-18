Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Lia Apostolovski | Lio Apostolovski čakajo kvalifikacije skoka v višino. | Foto Reuters

Lio Apostolovski čakajo kvalifikacije skoka v višino.

Foto: Reuters

Neja Filipič bo danes ob 13.55 po slovenskem času nastopila v finalu troskoka na svetovnem prvenstvu v atletiki v Tokiu. Ob 12.15 bo peti dan prvenstva v skoku v višino v kvalifikacijah tekmovala Lia Apostolovski, ob 12.58 pa bo prvi krog teka na 800 m s tretjo slovensko predstavnico Anito Horvat.

