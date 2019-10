Danes bomo izvedeli, kdo je najbolj vsestranski atlet na svetu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenskih nastopov na atletskem svetovnem prvenstvu v Dohi ne bomo več videli, bo pa na sporedu še veliko zanimivih končnih odločitev. Danes bomo dobili tri nove svetovne prvakinje in enega svetovnega prvaka.

Prvi se bo začel finale ženskega meta krogle. Prva favoritinja je lastnica najboljših štirih rezultatov letošnje sezone (najdlje je kroglo vrgla 20,31 metra) Gong Lijiao, ki je tudi branilka naslova iz Londona. Če bo Kitajka, ki je v letošnjem letu zmagala na 18 od 19 tekem, na katerih je nastopila, upravičila vlogo favoritinje, bo postala četrta v zgodovini atletike, ki ji je uspelo kaj takega.

Lahko mlada Bahrajnčanka ukani favorizirano Bahamko?

Ob 22.50 bo na sporedu še ženski finale teka na 400 metrov. Prva favoritinja je Shaunae Miller-Uibo, ki je na začetku letošnje sezone tekla 49,05, kar je še vedno najboljši izid leta 2019.

Olimpijska prvakinja Shaunae Miller-Uibo je prva favoritinja teka na 400 metrov, a se bo morala za naslov svetovne prvakinje pošteno potruditi. Foto: Reuters

Olimpijska prvakinja iz Ria de Janeira lovi prvo zlato medaljo na svetovnih prvenstvih. To ji bo poskušala preprečiti mlada atletinja, komaj 21-letna Salwa Eid Naser, ki je bila srebrna že na svetovnem prvenstvu pred dvema letoma, a je letos še skoraj sekundo hitrejša, kot je bila takrat.

Nekdanja Nigerijka, ki so jo nekoč poznali pod imenom Ebelechukwu Agbapounwu, je leta 2014 spremenila državljanstvo, začela teči za Bahrajn, sprejela muslimansko vero in si spremenila ime. Letos je najhitreje tekla 49,08 in prav zanimivo bo videti, kaj bo ponudila tokrat.

Damian Warner se spogleduje s prvim naslovom svetovnega prvaka v deseteroboju. Foto: Reuters

Kdo sta najboljša v najzahtevnejši atletski disciplini?

Danes bomo dobili prvaka tudi v najnapornejši ženski in moški atletski disciplini.

Ob 23.05, ko bodo atletinje odtekle zadnjo disciplino, 800 metrov, bomo dobili svetovno prvakinjo v sedmeroboju. Trenutno je v vodstvu Britanka Katarina Johnson-Thompson, dvoranska svetovna prvakinja v peteroboju.

Ob 23.25 bomo dobili tudi svetovnega prvaka v deseteroboju, potem ko bodo v disciplini, v kateri dobimo najbolj vsestranskega atleta na svetu, ob 23.25 opravili z zadnjo od desetih disciplin, tekom na 1.500 metrov. Pred zadnjim dnem je v vodstvu Kanadčan Damian Warner, bronast z zadnjih olimpijskih iger in srebrn s svetovnega prvenstva 2015.

