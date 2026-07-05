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Avtor:
STA

Nedelja,
5. 7. 2026,
20.55

Osveženo pred

41 minut

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Natisni članek
atletika

Nedelja, 5. 7. 2026, 20.55

41 minut

Atletski miting v Zagrebu

Slovenski štafeti slavili na 4 x 400 metrov

Avtor:
STA

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Maša Medjimurec, Anita Horvat, Ajda Kaučič. Maja Pogorevc in Karolina Zbičajnik. | Foto Peter Kastelic/AZS

Foto: Peter Kastelic/AZS

ovenska moška štafeta 4 x 400 m je drugi dan mednarodnega atletskega mitinga v Zagrebu zmagala, Maj Janža, Mitja Zubin, Lovro Mesec Košir in Rok Ferlan so tekli 3:06,50. Zmagala je tudi slovenska ženska štafeta, Maja Pogorevc, Ajda Kavčič, Maša Medjimurec in Anita Horvat so tekle 3:32,71 in za slabi dve sekundi zaostale za slovenskim rekordom.

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Agata Zupin, Jerneja Smonkar, Maja Pogorevc in Anita Horvat so državni rekord 3:30,90 tekle 22. junija 2021 v bolgarski Stari Zagori.

Slovenski rekord med atleti 3:02,70 so Miro Kocuvan, Boštjan Horvat, Jože Vrtačič in Matija Šestak dosegli 28. avgusta 1999 na svetovnem prvenstvu v španski Sevilli.

Agata Zupin (Velenje) je v Zagrebu s 57,07 zmagala na 400 m z ovirami, kjer je bila tretja Maša Podgornik (Poljane Maribor) z 1:00,58. Drugi so bili bila Monika Podlogar (Olimpija) z 1,75 m v skoku v višino, Gal Sagmeister (Špela) s 53,61 na 400 m ovire ter Matej Kukl (Šmarnogorska naveza) s 47,16 na 400 m.

Tretje mesto je na 400 m zabeležila Karolina Zbičajnik (Poljane Maribor, 54,63), takoj za njo je bila klubska kolegica Nina Turčin (56,18).

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