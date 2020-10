Organizator maratona Kobe zmagal na DP na 21 km v Novem mestu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Primož Kobe in Neja Kršinar sta zmagala na državnem prvenstvu na 21 km, ki je potekal v okviru 3. polmaratona v Novem mestu. Skupaj se je bilo v dveh dneh tekmovanj okrog 750 ljudi, za nedeljski polmaraton pa je bilo 457 prijavljenih. Zanimivo je tudi, da je bil glavni organizator tekmovanja prav Kobe, nekdanji olimpijec v maratonu.

Kobe (Krka), ki je zdaj aktualni državni prvak na 42 in 21 km, je bil v novomeški prestolnici v cilju s časom ure, sedmih minut in 56 sekund. Ugnal je Mitjo Krevsa (Štajerska, 1:08:16), lanskega zmagovalca in rekorderja proge. Tretji je bil Jan Brešan (Kladivar, 1:09:57).

Neja Kršinar (Papež) je 19. septembra v Mariboru tako kot Krevs zmagala na DP na 10.000 m. Tokrat je bila z 1:16:57 v cilju dobro minuto in pol pred Lauro Guzelj Blatnik (Kronos, 1:18:34), tretje mesto je osvojila Jasmina Pitamic Vojska (Radovljica, 1:21:20).

* Izidi, 21 km, absolutno in DP:

- moški:

1. Primož Kobe (Krk) 1:07:56

2. Mitja Krevs (Šta) 1:08:16

3. Jan Brešan (Kla) 1:09:57

4. Janez Mulej (Rad) 1:12:58

5. Primož Porenta (Olp) 1:14:22

...

- ženske:

1. Neja Kršinar (Pap) 1:16:57

2. Laura Guzelj Blatnik (Kro) 1:18:34

3. Jasmina Pitamic Vojska (Rad) 1:21:20

4. Anja Fink (Krk) 1:23:56

5. Saša Pisk (Pos) 1:24:11

...