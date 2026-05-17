Olimpijski prvak v sprintu Noah Lyles je na tekmovanju zlate velike nagrade v Tokiu zmagal v svojem prvem finalu sezone na 100 metrov. "Moj izlet na Japonsko je bil vsekakor vreden potovanja," je po teku dejal osemkratni svetovni prvak na sprinterskih razdaljah.

Američan je v finalu počasi startal in vodstvo prevzel šele približno na polovici teka, ki ga je končal z 9,95 sekunde.

Več kot dve uri prej je Lyles v svoji kvalifikacijski skupini tekel 10,05 sekunde in dejal, da je bil to "res dober začetek njegove sezone 2026".

"To je morda moj tretji ali četrti najhitrejši uvodni tek sezone, zato je to res dober znak za preostanek leta. Zelo dobro sem treniral, zato se je dolgo potovanje splačalo," je dejal 28-letnik.

Lyles je zmagal pred rojakom Tatom Taylorjem (10,04) in Britancem Jakom Odey-Jordanom (10,09).

"Nisem ravno dobro startal iz bloka, ampak včasih si moraš reči: 'Samo teci in daj vse od sebe'," je dodal ameriški zvezdnik.

Lyles je na istem stadionu lani na svetovnem prvenstvu osvojil naslov v teku na 200 m in s tem izenačil rekord legendarnega Jamajčana Usaina Bolta, ki je osvojil štiri naslove na tej razdalji.

Na SP je dodal še bron v teku na 100 m za jamajškim dvojcem Oblique Seville in Kishane Thompson.

Olimpijski in svetovni prvak v teku na 400 metrov z ovirami Rai Benjamin je na sitem mitingu zmagal na 400-metrski tekmi s časom 44,69 sekunde.

Američan je tekmoval prvič, odkar je septembra osvojil naslov svetovnega prvaka. Svoj nastop je označil za "preboj rje", kljub temu, da je končal pol sekunde za osebnim rekordom (44,21).

