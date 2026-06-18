Atlet kranjskega Triglava Rok Markelj je še drugič v nizu popravil slovenski rekord na 1500 m, 3:37,25 je tekel na mitingu bronaste serije Svetovne atletike v Montreuilu pri Parizu. Tekmo je končal na sedmem mestu. Prejšnji rekord je tekel 1. junija letos v Pragi.

V češki prestolnici je pred dobrima dvema tednoma popravil najboljši izid Žana Rudolfa, ki je 23. maja letos je v Bruslju s 3:38,92 izboljšal skoraj četrt stoletja star slovenski rekord 3:39,29, ki ga je Aleš Tomič postavil 8. julija 2002 v Zagrebu.

"Po startu so me tekmeci zaprli, tako da sem tekel povsem sam na repu kolone. V zadnjem krogu pa mi je ostalo kar precej moči. Zato sem 200 m pred ciljem začel prehitevati in sem ugnal kar nekaj tekmecev ter zaključil na sedmem mestu. Zelo sme vesel doseženega izida in komaj čakam na naslednje tekme, da pokažem, česa sem še zmožen," je povedal Rok Markelj.

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