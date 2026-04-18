Šentjernejčanka Klara Lukan je v cestnem teku na deset kilometrov v španskem Laredu s časom 29 minut in 49 sekund zmagala in postavila evropski rekord. Kot prva doslej na stari celini se je spustila pod mejo tridesetih minut in krepko popravila svoj prejšnji slovenski rekord 30:26, ki ga je dosegla 16. februarja lani v Caastellonu.

Najboljši evropski rezultat na tej razdalji je imela doslej v mešani konkurenci, teku skupaj z moškimi, s časom 30:05 Lonah Chemtai Salpeter iz Izraela, dosegla ga je 1. septembra 2019 na Nizozemskem.

Zajokala od sreče

"Ko sem videla rezultat, sem jokala od sreče, to je zgodovinski podvig, sem prva iz Evrope, ki je tekla pod magično mejo. Naredila sem to, kar sem si zamislila in kar sva načrtovala s trenerjem Tevžem Korentom, ki je verjel vame. Dejal mi je že pred časom, da lahko tečem evropski rekord, da sem zanj pripravljena in to se je zgodilo," je za STA povedala Lukan.

Klara Lukan je zelo uspešno začela leto in 15. marca na polmaratonu v španski Malagi na šele svojem drugem teku na 21 km z 1:06,43 ure zasedla drugo mesto in postavila slovenski rekord. Petindvajsetletna Lukan, članica Slovana, je 1:08:04 tekla 26. oktobra lani, ko je v Valencii izboljšala prejšnji slovenski rekord (1:09:22) iz leta 2004 Helene Javornik.

Letošnjo sezono je začela 15. februarja, ko je bila tretja v cestnem teku na pet kilometrov v Monte Carlu. S časom 15 minut in štiri sekunde je nekoliko zaostala za svojim slovenskim rekordom 14:45, ki ga je dosegla 9. februarja lani prav tako v monaški kneževini.

Jasen cilj

"Moj cilj je bil jasen, hotela sem postati prva Evropejka, ki bo tekla pod tridesetimi minutami. Načrtovala sem stabilen ritem in potem je bil boj za 'preživetje" do cilja. Moja velika prednost je, da lahko držim visok ritem zelo dolgo. Sploh nisem želela 'komplicirati', napadla sem rekord in to je to," je dodala Lukan.

Šentjernejčanka je povedala, da so ji je šli na roko proga, vreme in tudi tekmovalci. "Proga je bila popolnoma ravna in je na spletni strani je pisalo, da ima le do enega metra višinske razlike. Bilo je nekaj ovinkov, dva kroga smo imeli, a smo tekli tudi po ulicah, ne le zgolj na cestah izven kraja. Tudi temperatura je bila izvrstna, ni bilo vroče, ker je bilo oblačno. Pihal je tudi veter, ampak okrog sebe sem imela veliko moških in so pokrili ta veter. Tudi to zavetrje mi je pomagalo, da sem tekla rekord," je bila zadovoljna Lukan.

Nadaljevanje v Italiji

Na dvoranskem SP marca v poljskem Torunu ni nastopila. Slovenska rekorderka na stadionskih teku na 2000, 3000 in 5000 m ter v cestnih teku na pet, 10 in 22 km pa bo tekmovala na evropskem prvenstvu v Birminghamu na 10.000 m.

Lukan je 13. aprila lani na prvem EP v cestnih tekih, ki je bilo v Bruslju in Leuvenu, osvojila bronasto medaljo in s časom 31:26 za sekundo zgrešila srebro. Dva meseca pred tem je v Monaku na pet km s časom 14:45 za 37 sekund popravila slovenski rekord, teden dni pozneje pa je v Castellonu na 10 km s 30:26 le za pet sekund zgrešila 23 let star evropski rekord.

"Zaenkrat še nimam dokončnega tekmovalnega urnika za nadaljevanje sezone. Odhajam najprej na priprave v Italijo. Prvo tekmo načrtujem konec maja, to bo še cestna tekma," je napovedala Lukan.

