Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Sobota,
18. 4. 2026,
20.03

Osveženo pred

2 minuti

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02

Natisni članek

Natisni članek
Evropski rekord Klara Lukan

Sobota, 18. 4. 2026, 20.03

2 minuti

Lukan z evropskim rekordom na 10 km zmagala v Španiji

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02
Klara Lukan | Klara Lukan se je kot prva Evropejka spustila pod 30 minut v cestnem teku na deset kilometrov. | Foto Aleš Fevžer

Klara Lukan se je kot prva Evropejka spustila pod 30 minut v cestnem teku na deset kilometrov.

Foto: Aleš Fevžer

Šentjernejčanka Klara Lukan je v cestnem teku na deset kilometrov v španskem Laredu s časom 29 minut in 49 sekund zmagala in postavila evropski rekord. Kot prva doslej na stari celini se je spustila pod mejo tridesetih minut in krepko popravila svoj prejšnji slovenski rekord 30:26, ki ga je dosegla 16. februarja lani v Caastellonu.

Najboljši evropski rezultat na tej razdalji je imela doslej v mešani konkurenci, teku skupaj z moškimi, s časom 30:05 Lonah Chemtai Salpeter iz Izraela, dosegla ga je 1. septembra 2019 na Nizozemskem.

Zajokala od sreče

"Ko sem videla rezultat, sem jokala od sreče, to je zgodovinski podvig, sem prva iz Evrope, ki je tekla pod magično mejo. Naredila sem to, kar sem si zamislila in kar sva načrtovala s trenerjem Tevžem Korentom, ki je verjel vame. Dejal mi je že pred časom, da lahko tečem evropski rekord, da sem zanj pripravljena in to se je zgodilo," je za STA povedala Lukan.

Klara Lukan je zelo uspešno začela leto in 15. marca na polmaratonu v španski Malagi na šele svojem drugem teku na 21 km z 1:06,43 ure zasedla drugo mesto in postavila slovenski rekord. Petindvajsetletna Lukan, članica Slovana, je 1:08:04 tekla 26. oktobra lani, ko je v Valencii izboljšala prejšnji slovenski rekord (1:09:22) iz leta 2004 Helene Javornik.

Letošnjo sezono je začela 15. februarja, ko je bila tretja v cestnem teku na pet kilometrov v Monte Carlu. S časom 15 minut in štiri sekunde je nekoliko zaostala za svojim slovenskim rekordom 14:45, ki ga je dosegla 9. februarja lani prav tako v monaški kneževini.

Jasen cilj

"Moj cilj je bil jasen, hotela sem postati prva Evropejka, ki bo tekla pod tridesetimi minutami. Načrtovala sem stabilen ritem in potem je bil boj za 'preživetje" do cilja. Moja velika prednost je, da lahko držim visok ritem zelo dolgo. Sploh nisem želela 'komplicirati', napadla sem rekord in to je to," je dodala Lukan.

Šentjernejčanka je povedala, da so ji je šli na roko proga, vreme in tudi tekmovalci. "Proga je bila popolnoma ravna in je na spletni strani je pisalo, da ima le do enega metra višinske razlike. Bilo je nekaj ovinkov, dva kroga smo imeli, a smo tekli tudi po ulicah, ne le zgolj na cestah izven kraja. Tudi temperatura je bila izvrstna, ni bilo vroče, ker je bilo oblačno. Pihal je tudi veter, ampak okrog sebe sem imela veliko moških in so pokrili ta veter. Tudi to zavetrje mi je pomagalo, da sem tekla rekord," je bila zadovoljna Lukan.

Nadaljevanje v Italiji

Na dvoranskem SP marca v poljskem Torunu ni nastopila. Slovenska rekorderka na stadionskih teku na 2000, 3000 in 5000 m ter v cestnih teku na pet, 10 in 22 km pa bo tekmovala na evropskem prvenstvu v Birminghamu na 10.000 m.

Lukan je 13. aprila lani na prvem EP v cestnih tekih, ki je bilo v Bruslju in Leuvenu, osvojila bronasto medaljo in s časom 31:26 za sekundo zgrešila srebro. Dva meseca pred tem je v Monaku na pet km s časom 14:45 za 37 sekund popravila slovenski rekord, teden dni pozneje pa je v Castellonu na 10 km s 30:26 le za pet sekund zgrešila 23 let star evropski rekord.

"Zaenkrat še nimam dokončnega tekmovalnega urnika za nadaljevanje sezone. Odhajam najprej na priprave v Italijo. Prvo tekmo načrtujem konec maja, to bo še cestna tekma," je napovedala Lukan.

Evropski rekord Klara Lukan
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Do 24 obrokov brez obresti

Do 24 obrokov brez obresti

Preverite ponudbo klimatskih naprav, pametnih ur, kosilnic, televizorjev, zvočnikov, prenosnih računalnikov, kamer in drugih izdelkov.
Modri Fon aprila

Modri Fon aprila

Pomlad je pravi čas za pameten prihranek: z mobitelom Samsung Galaxy A26 256 GB prihranite 129 EUR, s Samsungom Galaxy S26 Ultra 256 GB pa 225 EUR.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.