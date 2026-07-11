Pokal osvojil Žak, za konec še klubski slovenski rekord

Ljubljanski Žak je na dvodnevnem atletskem pokalu Slovenije v Mariboru ponovno osvojil naslova v ženski in moški konkurenci, kot ga je pod drugimi imeni najboljši slovenski klub tudi že mnogokrat v preteklosti. Dvojne posamične naslove so osvojili Zala Istenič, Lovro Mesec Košir in Anita Horvat.

V zadnji disciplini programa je ženska štafeta 4 x 400 m domačih Poljan s 3:38,36 izboljšala prejšnji klubski slovenski rekord 3:41,22, ki so ga imele od leta 2019 v lasti Velenjčanke. Tekle so Ajda Kaučič, Maja Pogorevc, Maša Podgornik in Karolina Zbičajnik.

Zala Istenič (Žak) je po petkovi zmagi na 100 m slavila še na enkrat daljši razdalji ob močnem vetru v prsi z -1,2 m/s (23,35), prav tak pa je bil na tej razdalji tudi med člani. Dobil ga je za drugo pokalno krono Lovro Mesec Košir (Žak), ki je po petkovem osebnem rekordu na 400 m tekel 21,23 in za stotinko ugnal klubskega kolega Andreja Skočirja. Ta je dan prej slavil na 100 m.

Anita Horvat (Velenje) je na 800 m zmagala z 2:07,30 in osvojila pokalna naslova po petkovem prepričljivem slavju v teku na stadionski krog. Na 400 m ovire sta bila najboljša Mitja Zubin (Piran) s 50,66 sekunde, za slabo sekundo je zaostal za letošnjim osebnim rekordom, in državna rekorderka (55,96) Agata Zupin (Velenje) z 58,33.

Dva stadionska kroga je z osebnim rekordom 1:50,91 najhitreje pretekel Oskar Petak (Poljane Maribor). Vid Botolin (Kladivar) je na 3000 m (8:20,42) ugnal Jana Kokalja (Velenje, 8:31,49), ki je pokalni naslov osvojil dan prej na 5000 m. Prvi dan je tekel v luči priprav na oktobrski maraton v Ljubljani.

Anita Horvat Foto: Jure Banfi Tevž Podlipnik (Kranj) je z osebnim rekordom 75,20 m v metu kopja za 13 cm ugnal mladinskega svetovnega prvaka Toma Terška (Triglav, 75,07), ki se po letu premora in operaciji komolca namerava vrniti na vrh v naslednji sezoni.

V novem dvoboju v metu kladiva je Jan Emberšič (Domžale) z 69,86 m že v prvi seriji dosegel daljavo tekme in ugnal Jakoba Urbanča (Brežice), ki se mu v zadnjem poskusu najbolj približal z 69,22 m.

Pod 24 sekundami je poleg Istenič na pol stadionskega kroga tekla še Lina Hribar (Žak, 23,76). "Letos sem imela le eno tekmo, na kateri je na 200 m veter pihal v hrbet. Sem bolje pripravljena, kot kažejo rezultati. Naslednji teden me čakajo nastopi v štafeti. Želim pa si, da bi se prek evropske lestvice uvrstila na evropsko prvenstvo prihodnji mesec v Birminghamu," si je zaželela Istenič.

"Na start sem šel neobremenjeno, včeraj sem naredil, kar sem si zadal na pokalu. Včasih celo rečem, da je tek na 400 m zame posel, in čas kaže, da se lahko borim za nastop na EP, tek na pol krajši razdalji pa je bolj za zabavo. Želel sem sicer teči pod 21 sekundami, a mi je neugoden veter danes to preprečil," je dvodnevno tekmovanje strnil Mesec Košir.

Horvat se ni posebej naprezala in je šele sredi ciljne ravnine pospešila za zanesljivo zmago. "Cilj je bila zmaga, da mi je udobno, da se ne utrudim preveč. Tudi zaradi današnje predvidene štafete 4 x 400 m sem tekla tako, potem pa sem po teku izvedela, da v tej disciplini klub ne bo nastopil. Zadovoljna sem predvsem s tekom na 400 m, ki je bil tudi osnovni cilj tega vikenda," je pojasnila Horvat, ki je kar oddaljena od nastopa na EP.

Med članicami so bile za Žakom Velenjčanke, tretji pa Celjski Kladivar. Med atleti je bila druga novomeška Krka, tretji pa so bili Velenjčani.

S pokalom se je končala letošnja sezona mednarodne lige Telekoma Slovenije in tudi drugi večji članski stadionski mitingi in prvenstva tega leta v državi.