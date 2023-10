Organizatorji Volkswagen 27. Ljubljanskega maratona, na katerem bo v soboto in nedeljo teklo več kot 20 tisoč tekačev, obveščajo, da bodo v prihodnjih dneh popolne zapore:

Kongresnega trga: od četrtka, 19. oktobra, od 8. ure do nedelje, 22. oktobra, do 24. ure,

Šubičeve ulice (od Prešernove ulice do Slovenske ceste): od sobote, 21. oktobra, od 5.00 do nedelje, 22. oktobra, do 24. ure z izjemo dovoza v GH Šubičeva pod Trgom republike,

Slovenske ceste (od Gosposvetske ceste do Aškerčeve ceste - z izjemo dovoza v GH Kong. trg): od petka, 20. oktobra, od 15.00 do nedelje, 22. oktobra, do 22. ure,

Slovenske ceste (od Tivolske ceste do Gosposvetske ceste): v soboto, 21. oktobra, od 10.30 do nedelje, 22. oktobra, do 20. ure,

Bleiweisove ceste iz smeri Delavski dom od Šubičeve ulice do Tržaške ceste: v nedeljo, 22. oktobra, od 9.00 do 14.30,

Aškerčeve ceste (od Slovenske ceste do Groharjeve ceste): v nedeljo, 22. oktobra, od 5.00 do 16. ure,

GH KONGRESNI TRG: v soboto, 21. oktobra, od 10.00 do 18.00, in v nedeljo, 22. oktobra, od 7.00 do 16. ure,

PARKIRNA MESTA PO TRASI ŠOLSKIH TEKOV (sobota 21. 10.): v soboto, 21. oktobra, od 12.00 do 17. ure

PARKIRNA MESTA PO TRASI MARATONA in POLMARATONA: v nedeljo, 22. oktobra, od 8.00 do 15. ure,

PARKIRNA MESTA na VEGOVI ULICI: od petka, 20. oktobra, od 8. ure do nedelje, 22. oktobra, do 24. ure.