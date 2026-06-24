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Avtor:
STA

Sreda,
24. 6. 2026,
20.52

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Lia Apostolovski Ela Velepec

Sreda, 24. 6. 2026, 20.52

5 minut

76. atletski memorial Borisa Hanžekovića v Zagrebu

Lia Apostolovski z 1,90 m šesta v Zagrebu

Avtor:
STA

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Lia Apostolovki | Lia Apostolovski je osvojila šesto mesto. | Foto Jure Banfi

Lia Apostolovski je osvojila šesto mesto.

Foto: Jure Banfi

Ljubljančanka Lia Apostolovski je v uvodni disciplini 76. atletskega memoriala Borisa Hanžekovića v Zagrebu osvojila šesto mesto in z 1,90 metra v skoku v višino dosegla svoj najboljši izid sezone. Zmagala je svetovna rekorderka, Ukrajinka Jaroslava Mahučik, olimpijska prvakinja je 1,97 metra zmogla v tretjem poskusu.

Ela Velepec, druga slovenska predstavnica na tekmi zlate serije Svetovne atletike, je bila deseta z 1,80 m.

Avstralka Eleanor Patterson, nekdanja svetovna prvakinja in bronasta na prejšnjih olimpijskih igrah, ter Srbkinja Angelina Topić, bronasta na lanskem SP in srebrna na letošnjem dvoranskem SP, sta si razdelili drugo mesto z 1,95 m. Obe sta bili uspešni v drugem poskusu.

Apostolovski, bronasta na dvoranskem SP pred dvema letoma, je v prvih poskusih preskočila 1,75 in 1,80 m, v drugem pa 1,85 m. Prvič je bila prek letvice tudi na 1,90 m. Potem je na 1,93 m tekmo končala s tremi neuspešnimi skoki.

"Včeraj sem pihnila svečko na torti, danes pa sem vesela doseženega izida. Skačem suvereno, ne izgubljam energije, ker lahko suvereno naredim vsak skok. Potrpežljivo sem čakala, da se mi je v tej sezoni končno' poklopilo' in sem bila prek meje 1,90m m. Odvalil se mi je kamen od srca," je povedala Apostolovski, ki je dan prej napolnila 26 let.

Posebno je bilo tudi tekmovanje, ki je potekalo v središču hrvaške prestolnice pri zagrebških fontanah. "Zelo lepa atmosfera je bila, zaletišče je bilo na travici in smo skupaj čakale tam. Bilo je zelo sproščeno vzdušje. Gledalci so glasno navijali in to je bil res lep poletni večer," je dodala Ljubljančanka. Po šestih tekmah v treh tednih sta se s trenerjem Rožletom Prezljem dogovorila za kakšen teden treninga, potem pa sledi načrt tekem za julij.

Tridnevni memorial se bo nadaljeval v četrtek, prav tako pri fontanah, s suvanjem krogle, in se zaključil v petek s preostalimi disciplini na stadionu Mladosti. Tam bo nastopilo precej slovenskih predstavnikov na čelu z evropskim prvakom v metu diska Kristjanom Čehom.

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