Lia Apostolovski se je po poškodbi vrnila s četrtim mestom

Slovenska atletinja Lia Apostolovski se je po poškodbi vrnila na tekmovališča in osvojila četrto mesto v skoku v višino v nemškem Cottbusu. Preskočila je 1,84 metra. Zmagala je z 1,94 m Ukrajinka Julija Levčenko, svetovna podprvakinja leta 2017 v Londonu ter srebrna leta 2019 Glasgowu in bronasta leta 2017 v Beogradu, obakrat na dvoranskih EP.

Pred Apostolovski, ki si je mesto razdelila z domačinko Johanna Göring, sta bili še dve Nemki. Druga je bila Imke Onnen (1,91 m), tretja pa Bianca Stichling (1,88 m).

"Zame je to super začetek dvoranske sezone. Imam dobre občutke, tudi fizično in tehnično sem dobro pripravljena. Preslikati moram še skoke iz treningov na tekmo. A grem brez skrbi na naslednje tekme," je napovedala Apostolovski.

"Skoki na 1,88 m so bili zelo dobri, malo je manjkalo, da bi bil občutek še slajši. Vesela in hvaležna sem, da sem znova v tekmovalnem ritmu. Obenem sem na podobni ravni, kot sem bila pred poškodbo. Hitra sem v zaletu in to moram še izkoristiti za višje višine," je pojasnila Apostolovski.

Ljubljančanka, bronasta na dvoranskem SP leta 2024 v Glasgowu, bo imela naslednjo tekmo 6. februarja, prav tako v Nemčiji.