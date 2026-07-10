Kristjan Čeh, ki bo prihodnji mesec v Birminghamu na evropskem prvenstvu branil naslov v metu diska, je prvi dan atletskega pokala Slovenije v Mariboru zmagal z 69,16 m. Na 400 metrov sta zmagala Lovro Mesec Košir (Žak) s 45,78 in Anita Horvat (Velenje) z 52,54 sekunde.

Anita Horvat je za dobro sekundo zaostala za svojim državnim rekordom. Zala Istenič (Žak) je na 100 m znova popravila svoj osebni rekord z 11,24 (veter dovoljenih +1,9 m/s).

Med atleti je na 100 m slavil član Žaka Andrej Skočir z 10,46 v odsotnosti slovenskega rekorderja Aneja Čurina Prapotnika, ki je konec prejšnjega tedna v Corku na Irskem kljub vetru v prsi (-1,0 m/s) slavil z 10,24. V skoku v daljino sta bila najboljša Maja Bedrač (Ptuj) s 6,41 m in Dino Subašić (Velenje) s 7,80 m, v skoku v višino pa Lia Apostolovski (Kranj) z 1,85 m.

Anita Horvat je zmagala v teku na 400 metrov. Foto: Jure Banfi

Čeh se je odločil tik pred zdajci

Sprva Čeh ni nameraval nastopiti na pokalu, prijavil se je zadnji hip. Začel je s 69,16 m, nadaljeval z 68,95, 69,10 in 65,81 ter z neveljavnima serijama zaključil tekmo.

"Na začetku sem imel še dovolj energije, potem pa se mi je v zadnjih treh serijah podrla tehnika in vse ostalo. A sem zadovoljen z nastopom, daljava prek 69 m je zelo dobra. Rad tekmujem doma, prišel pa sem na pokal tudi zato, da bi zmagal v seštevku slovenske mednarodne serije. To je zelo verjetno tudi zadnja tekma pred EP," je pojasnil Čeh.

Lovro Mesec Košir se je spustil po 46 sekund. Foto: Jure Banfi

Končno pod 46 sekundami

"Pričakoval sem, da bom letos tekel pod 46 sekundami. Končno mi je to tudi uspelo. Sedaj imam pet tekem v sezoni in bom končno na lestvici za EP, kjer bo polfinale prav na moj rojstni dan," pa je po prvem teku pod 46 sekundami dejal Mesec Košir. Presenetljivo je bil na drugem mestu sicer tekač na še enkrat daljši progi Jan Vukovič (Kladivar) z osebnim rekordom 47,31.

Anita Horvat je uživala v teku

Horvat je na 400 m slovenski rekord z 51,22 postavila na diamantni ligi v Monaku leta 2018. V nadaljevanju kariere pa se je posvetila še enkrat daljši razdalji in osvojila odličji na velikih tekmah. Tokrat sta bili za njo 11 let mlajša Maša Medjimurec (Kronos) s 53,10 in vrstnica po letih Maja Pogorevc (Poljane Maribor, 54,55).

"Uživala sem v teku, ki sem se ga veselila. Cilj je bila zmaga, na startu je bila tudi Medjimurac, ki je letos že zelo dobro tekla. To je obenem tudi lepa popotnica za 800 m v luči EP," je povedala Horvat.

Lia Apostolovski je spet prišla v tekmovalni ritem. Foto: Jure Banfi

"Po dveh tednih premora sem spet prišla v tekmovalni ritem ter nastopam prihodnji teden v Budimpešti. Tehnično sem dobro skakala," je bila zadovoljna Apostolovski.

Filip Jakob Demšar (Žak) se v štajerski prestolnici na 110 m ovire ni spustil pod mejo 14 sekund, tekel je 14,16. Med atletinjami je bila na 10 m krajši progi na visokih ovirah najboljša Hana Sekne (Kranj) s 13,36; obakrat je pihal veter v prsi. Sekne je nato na 100 m na četrtem mestu s 11,85 popravila osebni rekord.

Zala Istenič vse boljša

Tega je Istenič, kot že na kar številnih tekmah letos, ponovno izboljšala. "Zdi se mi, da je bil moj današnji tek boljši od nekaj prejšnjih. Upam, da bom nadaljevala z njimi. Predvsem start ni idealen, sicer pa se mi še ni 'poklopilo', da bi imela tako dober start kot nato tudi drugi del teka. Upam, da bom to letos združila na eni tekmi," si je zaželela Istenič.

Zala Istenič je na 100 m znova popravila svoj osebni rekord z 11,24. Foto: Jure Banfi

Bedrač je največjo daljavo dosegla v zadnji, šesti seriji. "Imela sem tehnične težave, v odrivu sem napačno postavljala noge in me je nato vleklo preveč naprej. A sem lahko zadovoljna s tekmo, kot tudi s sezono, saj imam kar stabilne izide od 6,58 m, pa do 6,48 m prejšnji teden. To je kar dobro. Imam pa težave s tetivami in moram zelo prilagajati treninge," je pojasnila Bedrač.

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