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Avtor:
STA

Sobota,
4. 7. 2026,
23.25

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diamantna liga Kristjan Čeh Kristjan Čeh Mykolas Alekna

Sobota, 4. 7. 2026, 23.25

28 minut

Diamantna liga, Eugene, drugi dan

Kristjan Čeh 12 centimetrov krajši od svetovnega rekorderja

Avtor:
STA

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Kristjan Čeh | Kristjan Čeh | Foto Aleš Fevžer

Kristjan Čeh

Foto: Aleš Fevžer

Evropski prvak Kristjan Čeh je v Eugenu v ZDA na atletski diamantni ligi v metu diska z 69,94 metra zasedel drugo mesto. Zmagal je svetovni rekorder iz Litve Mykolas Alekna, ki sicer trenira v Ameriki. Nekdanji evropski prvak (2022), ki je bil srebrn na olimpijskih igrah pred dvema letoma, je vrgel 71,06 metra.

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Tretji je bil s 67,42 m aktualni olimpijski zmagovalec Roje Stona iz Jamajke. Četrto mesto je zasedel Avstralec Matthew Denny, bronast na olimpijskih igrah pred dvema letoma je vrgel 66,25 m. Za peto mesto je 65,81 m vrgel Alex Rose iz Samoe, bronast lani na SP.

Kristjan Čeh je bil edini slovenski udeleženec tekme na Hayward Fieldu, kjer je leta 2022 osvojil naslov svetovnega prvaka. Začel je s 66,78 m in krepko povedel, še v prvi seriji ga je nato prehitel Alekna z 68,81 m. Čeh je s 67,25 m v drugi seriji izboljšal svoj dosežek, neveljavnega je imel Alekna, Denny je tudi popravil uvodni met, a bil s 65,58 m četrti. Njega in Čeha je mesto nižje potisnil Stona s 67,42 m. Slovenski rekorder je še stopnjeval in v tretji seriji vrgel 69,94 m ter po polovici tekmovanja prevzel vodstvo. Alekna je namreč še drugič v nizu ostal praznih rok, kot v tej seriji tudi preostali najboljši do vključno sedmega mesta.

Mykolas Alekna | Foto: Guliverimage Mykolas Alekna Foto: Guliverimage Ptujčan je nadaljeval z 68,04 m, Alekna je odgovoril z 69,74 m, a zaostal 20 cm za Čehom, tudi na ostalih mestih ni bilo sprememb. Alekna je z 71,06 m in svojim najboljšim izidom sezone v peti seriji znova povedel, Čeh je bil prvič brez veljavne daljave. V zadnji, šesti seriji je obračun najboljše trojice, ki je še ostala v tekmi, Alekna začel z metov diska v zaščitno mrežo. Čeh je nato zaključil 69,48 m, po metu Stone pa je disk ostal daleč od sektorja in pristal na atletski stezi.

Alekna, ki študira na univerzi Oregon in trenira na Hayward Fieldu, se uspešno vrača po hudi poškodbi in bo očitno najhujši Čehov tekmec prihodnji mesec v britanskem Birminghamu, kjer bo Slovenec branil naslov evropskega prvaka. Pred pripravami na EP ga 8. julija čaka še tekma v Karlstadu na Švedskem.

Naslednja diamantna liga bo v petek, 10. julija v Monaku, kjer bosta med drugimi nastopili Tina Šutej v skoku s palico ter Neja Filipič v troskoku.

Veronika Domjan
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