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Avtor:
R. Sp.

Sreda,
15. 7. 2026,
17.34

Osveženo pred

19 minut

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Natisni članek

Natisni članek
atletika Evropska atletika EBU

Sreda, 15. 7. 2026, 17.34

19 minut

Nove smernice

Konec seksualiziranja atletinj v televizijskih prenosih?

Avtor:
R. Sp.

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Holly Bradshaw | Holly Bradshaw: Obstaja toliko različnih kotov, ki jih je mogoče prikazati v našem športu, da bi poudarili, kako tehnični in impresivni so ti športni dogodki in športniki, vendar se televizije prevečkrat raje posvečajo izjemno počasnim posnetkom športnikov v nedostojanstvenih položajih. | Foto Guliverimage

Holly Bradshaw: Obstaja toliko različnih kotov, ki jih je mogoče prikazati v našem športu, da bi poudarili, kako tehnični in impresivni so ti športni dogodki in športniki, vendar se televizije prevečkrat raje posvečajo izjemno počasnim posnetkom športnikov v nedostojanstvenih položajih.

Foto: Guliverimage

Evropska radiodifuzna zveza (EBU) in Evropska atletska zveza sta pripravili 23-stranski dokument z novimi smernicami za televizijske prenose atletskih tekmovanj, s katerimi želijo končati seksualizacijo športnic. Izvajalcem televizijskih prenosov svetujejo, naj se v prihodnje izogibajo posnetkom športnic iz neprimernih kotov, osredotočanju na razkrivajoče ali sugestivne poze ter neprimerno dolgim počasnim posnetkom.

Z dokumentom "Dvig letvice" želita EBU in Evropska atletika dvigniti standarde televizijskih prenosov atletskih tekmovanj, pri katerih se še danes prepogosto dogaja, da se kamere na neprimeren način osredotočajo na tekmovalke. Kot je pojasnil izvršni direktor EBU Sports Glen Killane: "Seksualizacija atletinj s selektivnimi koti kamer in montažo še vedno povzroča veliko zaskrbljenost v številnih športnih prenosih. Dolgotrajni posnetki teles, kamere z nizkim kotom, ki zajemajo razkrivajoče poglede, in pretirani počasni posnetki, ki nimajo nobene vrednosti s tehničnega ali pripovednega vidika, so med težavami, ki jih opažamo pri medijskem poročanju s tekmovanj v ženski atletiki dandanes."

Evropska atletika $ EBU, smernice | Foto: zajem zaslona Foto: zajem zaslona

Na neprimerno obravnavo atletinj v televizijskih prenosih – obravnavo, ki je njihovi moški kolegi denimo niso deležni – so številne športnice opozarjale že leta, tudi tokratne smernice pa so nastale ob pomoči treh nekdanjih vrhunskih atletinj, nosilk olimpijskih odličij: britanske skakalke ob palici Holly Bradshaw, srbske skakalke v daljino Ivane Španović in hrvaške skakalke v višino Blanke Vlašić.

"Športniki želijo uživati ​​v športu, ki ga imajo radi, ne da bi se počutili nelagodno ali zaskrbljeno zaradi posnetkov, ki se predvajajo v živo," je povedala Holly Bradshaw. Neprimerni posnetki s tekmovanj nato še dolgo krožijo po družbenih omrežjih, pravi, razmere pa vplivajo tudi na samo tekmovanje: "Mnogi športniki, vključno z mano, so se znašli v tekmovalnih situacijah, kjer so bili bolj osredotočeni na kamere kot na lastno uspešnost. Obstaja toliko različnih kotov, ki jih je mogoče prikazati v našem športu, da bi poudarili, kako tehnični in impresivni so ti športni dogodki in športniki, vendar se televizije prevečkrat raje posvečajo izjemno počasnim posnetkom športnikov v nedostojanstvenih položajih."

Evropska atletika & EBU, smernice | Foto: zajem zaslona Foto: zajem zaslona

Predsednik Evropske atletike Dobromir Karamarinov poudarja, da je "razvoj smernic za snemanje ključni korak k odpravi škodljivih prikazov žensk v naših športih, hkrati pa ohranja najvišjo raven pripovedovanja zgodb in tehnične odličnosti".

Dokument vključuje vrsto vizualnih primerov, med katerimi so negativni in pozitivni koti kamere pri skoku s palico, horizontalnih skokih in tekaških disciplinah.

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