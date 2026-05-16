Kokalj v Trstu popravil svoj slovenski državni rekord

Slovenski atlet Jan Kokalj je v cestnem teku na 10 m v Trstu zmagal in s časom 28 minut in 45 sekund popravil svoj prejšnji slovenski rekord. Drugi je bil Italijan Louis Intunizini z minuto in 22 sekundami zaostanka (30:07).

Kokalj je 25. oktobra lani na odprtem prvenstvu Hrvaške v Zaprešiću v teku na 10 km zmagal ter z 28 minutami in 54 sekundami popravil prejšnji slovenski rekord, ki ga je imel 36 let v lasti Romeo Živko. Slednji je z 29:05 tekel 31. decembra leta 1989 v Bolzanu.

