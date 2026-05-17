Šentjernejčanka Klara Lukan je v teku na 3000 metrov v Mariboru, kjer se je začela mednarodna atletska liga Telekom Slovenije, tekla 8:57.80 in ji ni uspelo popraviti svojega slovenskega rekorda 8:44,80, ki ga je tekla v dvorani februarja 2023. Po trikrat sta osebne rekorde popravili Zala Istenič in Lina Hribar.

Klara Lukan je pred mesecem dni postavila evropski rekord v cestnem teku na 10 kilometrov in postala evropska atletinja meseca aprila.

"Zadnje čase sem res veliko tekla cestne teke in ko sem obula sprintarice, je bil kar šok za noge. Tekma je bila dobra uvertura v stadionsko sezono. V njej bo glavni cilj evropsko prvenstvo avgusta v Birminghamu, kjer sem tudi tekla rekord na 3000 m. Na EP se bom pomerila z evropsko elito na 10.000 m, konkurenca bo izjemna in boj napet," je napovedala članica celjskega Kladivarja.

Zala Istenič izenačila rekord Maje Mihalinec Zidar

Zala Istenič in Lina Hribar, članici ljubljanskega Žaka, sta v finalu na 100 m dosegli osebna rekorda, Istenič je tekla 11,35 sekunde in izenačila deset let start rekord stadiona Maje Mihalinec Zidar, Hribar pa 11,51.

Nato sta osebna dosežka izboljšali še na pol stadionskega kroga, Istenič s 23,30, Hribar pa s 23,87. Obe atletinji sta že v kvalifikacijah na 100 m izboljšali najboljša dosežka kariere, Istenič je bila z 11,40 najhitrejša, Hribar pa druga z 11,44.

"Za štiri desetinke sem že v kvalifikacijah izboljšala osebni rekord. Tudi 200 m sem solidno odtekla. Skoraj za sekundo sem izboljšala prejšnji rekord, res pa je, da sem ga tekla pred šestimi leti. To je dober obet za sezono, saj se nadejam stopnjevanja dosežkov," je dejala Istenič, študentka medicine, ki je izjemno napredovala že v zimski sezoni.

"Na prvi tekmi sezone na prostem nisem pričakovala, da bom tako hitro tekla, sem zelo zadovoljna. Najbolj so se mi posrečile kvalifikacije na 100 m, ker sem bila v tem teku najbolj sproščena. Vse skupaj se je zelo 'poklopilo' tudi med tekom. Pred finalom sem si dala malo prevelik pritisk, ker sem že vedela, kako hitro lahko tečem," pa je povedala Hribar.

Aniti Horvat se noge niso zavrtele

Lovro Mesec Košir (Žak) je zmagal tako na 200 m, kjer je tekel osebni rekord 21,05, kot tudi na 300 m, kjer je bil s 33,11 več kot pol sekunde pred tekmeci. Med atleti je v finalu na 100 m pred dvema tekačema iz tujine zmagal Andrej Skočir (Žak) z 10,55.

Na 12. memorialu Iztoka Ciglariča na miljo je vlogo favorita potrdil član koprskega kluba Benjamin Lakošeljac, a po samostojnem teku ter hitrem začetku povsem povsem obnemogel v ciljni ravnini (4:20,20).

Stepišnikov memorial v metu kladiva, 24. po vrsti, ki ga tokat zaradi prenove stadiona ni bilo v Slovenski Bistrici, je dobil Matija Gregurić iz Hrvaške s 74 m pred Janom Emberšičem (Domžale, 71,38 m).

Slovenska rekorderka Anita Horvat (Velenje) je sezono začela s tekom na 300 metrov, kjer je bila z 38,00 druga za obetavno mladinko ljubljanskega Kronosa Mašo Medjimurec (37,45). "Utrujena sem še od nedavne težke in zahtevne vadbe za sezono, noge se nikakor niso 'zavrtele'. A sem dobro pripravljena, kot kažejo treningi," je povedala Horvat, ki bo naslednjič 27. maja na Tenerifih tekla v svoji disciplini, na 800 m.

Na 300 m ovire je Agata Zupin (Velenje) prepričljivo zmagala s 40,36, med atleti pa Marko Pepelnak (Kladivar) s 37,38. Slovenski rekorder na visokih ovirah Filip Jakob Demšar (Žak) je tekmovalno leto po težavah s poškodbo začel v teku na 100 m in se nekoliko prehlajen ni uvrstil v finale A, v drugem finalu pa je bil drugi z 11,10.

Naslednji miting slovenske lige bo 31. maja na Ptuju, kjer bo po prepričljivi zmagi na diamantni ligi v metu diska nastopil tudi Kristjan Čeh. Njegova žena Anna Maria je tokrat v štajerski prestolnici z Estonijo zmagala v metu kladiva z 62,34 m.

