Šentjernejčanka Klara Lukan je bila izbrana za najboljšo evropsko atletinjo aprila, je na družbenem omrežju objavila Evropska atletika (EA). Petindvajsetletna Lukan je 18. aprila v cestnem teku na 10 km v španskem Laredu s časom 29 minut in 50 sekund dosegla evropski rekord in se kot prva na stari celini spustila pod mejo 30 minut.

"To mi je v veliko čast, saj gre za laskav naziv, sem najboljša atletinja meseca v izboru pod okriljem krovne evropske zveze. To je potrditev, kako izjemen uspeh sem dosegla v Laredu, nanj sem zelo ponosna in mi daje dodatno motivacijo za naprej," je za STA povedala Lukan.

"Ko sem videla rezultat, sem jokala od sreče, to je zgodovinski podvig, sem prva iz Evrope, ki je tekla pod magično mejo. Naredila sem to, kar sem si zamislila in kar sva načrtovala s trenerjem Tevžem Korentom, ki je verjel vame. Že pred časom mi je dejal, da lahko tečem evropski rekord, da sem zanj pripravljena in to se je zgodilo," je po aprilski tekmi in rekordu v Španiji povedala Lukan.

"Moj cilj je bil jasen, hotela sem postati prva Evropejka, ki bo tekla pod 30 minutami. Načrtovala sem stabilen ritem in potem je bil boj za 'preživetje" do cilja. Moja velika prednost je, da lahko zelo dolgo držim visok ritem. Sploh nisem želela 'komplicirati', napadla sem rekord in to je to," je dodala Lukan.

Pred tem je 15. marca na polmaratonu v Malagi na šele svojem drugem teku na 21 km z 1:06,43 ure zasedla drugo mesto in dosegla slovenski rekord. Sezono je začela 15. februarja, ko je bila tretja v cestnem teku na pet kilometrov v Monte Carlu.

Lukan je 13. aprila lani na prvem EP v cestnih tekih, ki je bilo v Bruslju in Leuvenu, osvojila bronasto medaljo s časom 31:26. Je slovenska rekorderka v stadionskih tekih na 2000, 3000 in 5000 m ter v cestnih na pet, 10 in 22 km.

V nedeljo bo tekla na 3000 m na mitingu v Mariboru, nato v Manchestru na 10 km, 6. junija pa še v New Yorku prav tako v cestnem teku na 10 km.