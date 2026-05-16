Maraton treh src Radenci

Sobota, 16. 5. 2026, 11.59

36 minut

Kenijca Njoroge in Sang v Radencih izboljšala maratonska rekorda proge

Maraton treh src Radenci 2015 | Foto Jure Banfi

Foto: Jure Banfi

Kenijec Derrick Chege Njoroge je na 44. maratona treh src v Radencih s časom dveh ur, 14 minut in štirih sekund izboljšal prejšnji rekord proge, ki ga je s časom 2:15:26 leta 2006 tekel njegov rojak David Biwott. Kenijka Chelangat Sang je prav tako izboljšala ženski rekord na 42 km s časom 2:34:17.

Sang je popravila lanski rekord rojakinje Nancy Waigumo Githaiga, ki je tekla 2:37:10.

"Zelo sem vesel, da sem izboljšal rekord, kar je bil tudi moj cilj. Vreme je bilo zelo lepo za tek, proga je ravna in tudi organizatorji so vse skupaj zelo dobro pripravili," je po zmagi dejal Njoroge, ki je slavil tudi na letošnjem maratonu v Krakovu.

Jakob Medved je bil na 21 km skupno drugi z ubranjenim naslovom slovenskega prvaka s časom 1:05:46, med atletinjami je v odsotnosti najboljših Slovenka domači naslov osvojila Dora Suljanović (Škofja Loka), ki je bila s časom 1:19:11 četrta za tremi Kenijkami.

Zmagala je Caren Chepkemoi Chepkwony (1:15:58), med atleti je bil na polmaratonu najboljši njen rojak Hillary Kiptum Kimaiyo (1:05:29). Četrti za še enim Kenijcem in drugi za DP je bil Primož Kobe, član novomeške Krke (1:07:42), njegov klubski kolega Jošt Žnidaršič (1:09:29) pa peti in bronast v domačem prvenstvu.

"S Primožem Kobetom sva tekla na začetku skupaj, po 11 km sem šel naprej, po 15 km sem še bolj pospešil, da bi ujel še vodilne. Na žalost mi je za generalno zmago malo manjkalo. Proga mi sicer ni najbolj pisana na kožo, čeprav je ravna, tudi vreme je bilo zelo dobro, mogoče bi bilo zame še boljše, če bi bilo nekaj stopinj hladneje," je pojasnil Medved.

Po dežju večer pred tem je bilo vreme dokaj hladno, a idealno za tekače. Zjutraj je bilo pod deset stopinj, pozneje pa se temperatura ni povzpela prej 15 stopinj Celzija. Maraton v Radencih, ki je ne le največji športni dogodek v Prekmurju, ampak najstarejši maraton v Sloveniji, ima zelo ravno progo, najvišja točka je most čez Muro.

Na maratonu, kjer ni bilo na startu najboljših domačih predstavnikov in predstavnic, je bil kot prvi neafriški tekač tretji Tadej Grilc (2:35:39), med atletinjami pa je bila za Kenijkama na prvih mestih tretja Sara Masnik (3:08:01).

Večina slovenskih tekmovalcev je nastopila na krajših razdaljah. "Ta tekma mi je služila kot preverjanje forme pred evropskih prvenstvom v gorskih tekih naslednji mesec v Kamniku in na Veliki Planini. Sem zadovoljna, vreme je bilo izvrstno za tek. Na prvenstvu pa pričakujem boj za čim boljši izid, ker bo konkurenca zelo močna," je dejala Nuša Mali iz ljubljanskega Kronosa, ki je zmagala na 10 km med atletinjami (39:05).

Madžar Benedek Kaposi je v času 32 minut in 26 sekund prepričljivo zmagal na 10 km pred članom mariborskih Poljan Vitom Kunstekom (34:05). Prvi so v cilj prišli tekači na pet km, zmagala sta Urh Vrecl (17:55) in Urška Martinec iz murskosoboškega kluba Pomurje (19:25).

Medalje so v cilju podeljevali slovenski tekmovalci v smučarskih skokih, a je bil denimo svetovni rekorder Domen Prevc bolj v vlogi tistega, ki so ga udeleženci prosili za fotografiranje.

Skupaj je bilo več kot 5700 udeležencev tekov in drugih dogodkov. Ob tekih namreč vsako leto pripravljajo tudi nordijsko hojo in tradicionalne teke otrok, pohod ter tek s psi.

* Izidi:
* moški:
- 42 km:
 1. Derrick Chege Njoroge (Ken)         2:14:04, rekord proge
 2. Edward Kimetto (Ken)             2:22:15
 3. Tadej Grilc (Slo)                2:35:39
 4. Martin Jojic (Slo)                 2:43:20
 5. Matevž Šilar (Slo)               2:43:42
...

- 21 km (tudi za DP):
 1. Hillary Kiptum Kimaiyo (Ken)     1:05:29
 2. Jakob Medved (Slo)               1:05:46
 3. Kennedy Kipkemoi Rono (Ken)      1:05:52
 4. Primož Kobe (Slo)                1:07:42
 5. Jošt Žnidaršič (Slo)             1:09:29
...

- 10 km:
 1. Benedek Kaposi (Mad)             32:26
 2. Vito Kunstek (Slo)               34:05
 3. Luka Kovačič (Slo)                 34:22
...

- 5 km:
 1. Urh Vrecl (Slo)                 17:55
 2. Nik Kojc (Slo)                   17:59
 3. Jan Kramer (Slo)                 18:29
...

* ženske:
- 42 km:
 1. Chelangat Sang (Ken)             2:34:17, rekord proge
 2. Irine Jeruto (Ken)                 2:44:26
 3. Sara Masnik (Slo)                3:08:01
...

- 21 km (tudi za DP):
 1. Caren Chepkemoi Chepkwony (Kwn)  1:15:58
 2. Perez Jerubet (Ken)                 1:16:03
 3. Loise Wambui Kiarie (Ken)         1:17:20
 4. Dora Suljanović (Slo)            1:19:11
 5. Saša Pisk (Slo)                  1:21:17
...
 7. Nina Težak (Slo)                 1:22:46
...

- 10 km:
 1. Nuša Mali (Slo)                  39:05
 2. Anita Gabrovec (Slo)             43:37
 3. Špela Kržan (Slo)                44:13
...

- 5 km:
 1. Urška Martinec (Slo)             19:25
 2. Tjaša Žalig (Slo)                20:25
 3. Urška Krašovec (Slo)             20:50
...

