Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Sobota,
4. 7. 2026,
6.56

Osveženo pred

1 ura, 31 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02

Natisni članek

Natisni članek
Ethan Katzberg Met kladiva

Sobota, 4. 7. 2026, 6.56

1 ura, 31 minut

Eugene, atletski miting diamantne lige

Katzberg v Eugenu dosegel letošnji rekord v metu kladiva

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02
Ethan Katzberg | Ethan Katzberg | Foto Reuters

Ethan Katzberg

Foto: Reuters

Olimpijski prvak iz Pariza 2024 in dvakratni svetovni prvak v metu kladiva Ethan Katzberg iz Kanade je atletskem mitingu diamantne lige v Eugenu dosegel letošnji najboljši izid na svetu. Kladivo je vrgel 83,33 metra.

Štiriindvajsetletni Katzberg je za malo manj kot meter izboljšal doslej najboljši dosežek sezone, ki ga je 13. junija z metom 82,44 metra dosegel Francoz Yann Chaussinand.

V ameriški zvezni državi Oregon je bil v teku na 800 metrov poražen komaj 17-letni ameriški čudežni deček Cooper Lutkenhaus. Od letošnjega dvoranskega svetovnega prvaka v poljskem Torunu in dvakratnega zmagovalca tekem svetovne serije se je s časom 1:43,68 uvrstil njegov rojak Brandon Miller, medtem ko je Lutkenhaus ciljno črto prečkal v času 1:44,62.

V Eugenu bo v metu diska nastopil tudi Slovenec Kristjan Čeh.

Preberite še:

Kristjan Čeh
Sportal Kristjan Čeh se vrača na prizorišče, kjer je osvojil svetovni naslov
Marcell Jacobs
Sportal Marcell Jacobs tekel enega najhitrejših časov v zgodovini
Lina Hribar
Sportal Lina Hribar peta v teku na 200 m na Poljskem
Ethan Katzberg Met kladiva
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakup prinaša darilo

Nakup prinaša darilo

Ob nakupu izbranega televizorja po odlični ceni do 31. 8. prejmete darilo – aplikacijo NEO TV Lite za pametne televizorje brezplačno do 31. 12. 2026.
Modri Fon julija

Modri Fon julija

Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali iPhone 17 Pro 256 GB z elegantnim dizajnom in vrhunsko zmogljivostjo.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.