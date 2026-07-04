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Eugene, atletski miting diamantne lige
Katzberg v Eugenu dosegel letošnji rekord v metu kladiva
Olimpijski prvak iz Pariza 2024 in dvakratni svetovni prvak v metu kladiva Ethan Katzberg iz Kanade je atletskem mitingu diamantne lige v Eugenu dosegel letošnji najboljši izid na svetu. Kladivo je vrgel 83,33 metra.
Štiriindvajsetletni Katzberg je za malo manj kot meter izboljšal doslej najboljši dosežek sezone, ki ga je 13. junija z metom 82,44 metra dosegel Francoz Yann Chaussinand.
V ameriški zvezni državi Oregon je bil v teku na 800 metrov poražen komaj 17-letni ameriški čudežni deček Cooper Lutkenhaus. Od letošnjega dvoranskega svetovnega prvaka v poljskem Torunu in dvakratnega zmagovalca tekem svetovne serije se je s časom 1:43,68 uvrstil njegov rojak Brandon Miller, medtem ko je Lutkenhaus ciljno črto prečkal v času 1:44,62.
V Eugenu bo v metu diska nastopil tudi Slovenec Kristjan Čeh.
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