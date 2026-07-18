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Avtorji:
A. T. K., STA

Sobota,
18. 7. 2026,
17.20

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Žan Rudolf diamantna liga rekord

Sobota, 18. 7. 2026, 17.20

28 minut

London, diamantna liga

John Kerr tudi s pomočjo Slovenca Žana Rudolfa postavil svetovni rekord v teku na miljo

Avtorji:
A. T. K., STA

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Josh Kerr | Britanec Josh Kerr je na diamantni ligi v Londonu postavil svetovni rekord na miljo. Ritem je v teku narekoval Slovenec Žan Rudolf. | Foto Reuters

Britanec Josh Kerr je na diamantni ligi v Londonu postavil svetovni rekord na miljo. Ritem je v teku narekoval Slovenec Žan Rudolf.

Foto: Reuters

Britanec Josh Kerr je na atletski diamantni ligi v Londonu postavil svetovni rekord na miljo. S 3:42,66 je bil 65 stotink hitrejši od najboljšega časa, ki ga je pred 27 leti postavil legendarni Maročan Hicham El Guerrouj. Ritem je v teku narekoval Slovenec Žan Rudolf. El Guerrouj je bil tudi rekorder mitinga v Londonu, a je ta čas 28-letni Kerr popravil za več kot tri sekunde.

Svetovni prvak iz leta 2023 je drugouvrščenega Američana Yareda Nuguseja prehitel za tri sekunde. Kar sedem tekačev je na miljo postavilo osebni rekord.

Eden od obeh narekovalcev ritma je bil tudi Žan Rudolf. Američan Brannon Kidder je v prvem krogu tekel malce manj kot 55 sekund, po drugem pa je delo s časom 1:50,63 predal Rudolfu, ki je vlekel še dobrih 200 m, nato pa je Kerr z izjemnim tempom opravil svoje in premagal 27 let staro znamko El Guerrouja.

Med narekovalci tempa je bil tudi Žan Rudolf. | Foto: Reuters Med narekovalci tempa je bil tudi Žan Rudolf. Foto: Reuters Josh Kerr | Foto: Reuters Foto: Reuters Josh Kerr | Foto: Reuters Foto: Reuters

Duplantis se je zaradi bolečin odpovedal skoku

Drugi poraz v sezoni je doživel švedski zvezdnik Armand Duplantis v skoku s palico. Svetovni rekorder se je zaradi bolečin v stegenski mišici odločil, da na višini 6,04 m ne bo skakal. Slavil je Američan Sam Kendricks prav tako s 5,95 m. Tretji je bil Avstralec Kurtis Marschall (5,95).

Najhitreje letos je v Londonu tekel tudi Norvežan Carsten Warholm, ki je na 400 m ovire čas ustavil pri 46,61. Pod 49 sekund je na 400 m tekla predstavnica Dominikanske republike Marileidy Paulino in z 48,97 za 18 stotink sekunde prehitel Norvežanko Henriette Jaeger.

Svetovni rekorder Ja'Kobe Tharp je na 110 m ovire tekel 12,89 in za 14 stotink zaostal za svojim najboljšim časom.

Na 800 m je slavil Brandon Miller. Američan je bil zelo hiter z 1:42,19, ugnal pa je tudi svetovnega rekorderja iz Kenije Emmanuela Wanyonyija, ki je bil šele četrti.

Na 200 m je znova hitro tekla predstavnica Svete Lucije Julien Alfred. Čas je ustavila pri 21,66, kar je 15 stotink počasneje kot pred tednom dni v Monacu, ko je postala tretja najhitrejša zemljanka na tej razdalji.

Na 100 m je slavil Nigerijec Kayinsola Ajayi. S časom 9,84 je za tri stotinke prehitel Jamajčana Obliqua Sevilla.

Dvesto cm sta v skoku v višino preskočili Nicola Olyslagers in Jaroslava Mahučik, a je Avstralka zaradi manjšega števila poskusov ugnala svetovno rekorderko.

Vrhunec dneva bi moral biti tek na 800 m za ženske, v katerem je domačinka Keely Hodgkinson skušala izboljšati svetovni rekord, a je na koncu za znamko Jarmile Kratochvilove (1:53,28) zaostala slabe tri sekunde, pa vendarle zmagala.

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