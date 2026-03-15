Jan Emberšič deseti na evropskem pokalu v metih

Slovenski atlet Jan Emberšič je na 26. evropskem pokalu v metih, ki je potekalo od sobote v Nikoziji na Cipru, v metu kladiva kladiva z osebnim rekordom 72,27 m zasedel deseto mesto med 18 tekmovalci. Na tekmovanju v metu diska ni nastopil najboljši slovenski atlet Kristjan Čeh.

Anže Durjava je prav tako kot Emberšič med člani v metu kopja zasedel 16. mesto z 72,04 m. Najbližje odličju je bil med mlajšimi člani Jakob Urbanč. V metu kladiva je zasedel četrto mesto in z izidom sezone 69,11 m medaljo zgrešil za slaba dva metra.

Med članicami je bila Veronika Domjan med 24 tekmovalkami 19. v metu diska z 51,37 m. To mesto je med mlajšimi članicami zasedla tudi Nuša Lužnik v suvanju krogle s 13 m.

Med mlajši člani je bil osmi Niko Štamejc v metu kopja z 68,59 m. Tilen Delič Verstovšek je bil v isti starostni skupini deseti v metu diska s 50,53 m. Nina Rman pa je bila v metu kopja zadnja, 13., s 43,92 m, ena mlajša članica pa je ostala brez izida.

