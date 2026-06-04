Izjemen tek Nike Glojnarič, le 17 stotink za rekordom Brigite Bukovec

Brežičanka Nika Glojnarič je na atletskem mitingu v avstrijskem St. Pöltnu izjemno nastopila na 100 m ovire. Ob vetru v prsi (-0,5 m/s) je z 12,76 sekunde zmagala in krepko popravila osebni rekord ter le za 17 stotink zaostala za državnim rekordom 12,59, ki ga je Brigita Bukovec tekla 31. julija 1996 za srebro na olimpijskih igrah v Atlanti.

Druga v St. Pöltnu je bila Jamajčanka Britany Anderson (12,79), svetovna podprvakinja leta 2022 v Eugenu je za tri stotinke zaostala za Glojnarič, tretja je bila Švicarka Larissa Bertenyi z 12,84.

Petindvajsetletna Nika Glojnarič, ki je bila že nekaj sezon druga najhitrejša Slovenka v zgodovini na visokih ovirah, je izpolnila tudi normo (12,88) za nastop na evropskem prvenstvu avgusta v Birminghamu v Veliki Britaniji.

V polfinalu je tekla na EP leta 2024 v Rimu, trikrat zapored pa tudi na dvoranskih SP na 60 m ovire, kjer je prav tako za rekorderko Brigito Bukovec že nekaj let druga najhitrejša Slovenka v zgodovini.

Anita Horvat, srebrna in bronasta na dvoranskih EP leta 2023 in 2025, je v St. Pöltnu tekla na na 800 m in bila tretja z 2:03,98. Zmagala je Avstrijka Caroline Bredlinger z 2:01,41.

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