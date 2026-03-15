Etiopijka Fotjen Tesfaj dosegla drugi najhitrejši maratonski čas v zgodovini

Etiopijka Fotjen Tesfaj, sedma na 10.000 m na olimpijskih igrah v Parizu, je v Barceloni dosegla drugi najhitrejši maratonski čas v zgodovini, saj je 42,195 km pretekla v dveh urah, 10 minutah in 53 sekundah, je sporočila Svetovna atletika.

Na svojem maratonskem debiju je 28-letna atletinja po času zaostala le za svetovnim rekordom Kenijke Ruth Chepngetich, ki je dve uri, devet minut in 56 sekund tekla leta 2024, ko je postavila svetovni rekord v Chicagu.

Chepngetich trenutno prestaja triletno prepoved dopinga, potem ko je bila pozitivna na hidroklorotiazid, prepovedani diuretik. Njeni rezultati so bili črtani od marca 2025, njenega svetovnega rekorda pa niso razveljavili in še vedno velja.

"Moj načrt je bil, da se danes potegujem za svetovni rekord, vendar je bilo zelo vetrovno in na koncu tekme nisem mogla pospešiti. Danes mi ni uspelo, vendar bi rada poskusila znova na naslednjem maratonu," je dejala Tesfaj.

S skoraj osmimi minutami prednosti je ugnala Kenijko Joan Jepkosgei Kiplimo. Med atleti je zmagal Abel Chelangat iz Ugande (2:04:57).

Preberite še: