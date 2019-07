Coleman na 100 m 9,81, nova zmage Semenye na 800 m

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Američan Christian Coleman je na atletski diamantni ligi, ki je bila v ameriškem mestu Stanford, na 100 m z 9,81 sekunde postavil najboljši letošnji izid na svetu. Na 800 m je slavila dvakratna olimpijska zmagovalka in trikratna svetovna prvakinja Caster Semenya iz Južnoafriške republike (1:55,70).

Coleman je le za dve stotinki zgrešil osebni rekord. Za njim je bil drugi aktualni svetovni prvak in rojak Justin Gatlin (9,87).

Poleg Colemana je najboljše dosežke leta uspelo postaviti tudi Benjaminu Raiju iz Antigve na 400 m ovire (47,16), v teku na eno miljo Kenijcu Timothyju Cheruiyotu (3:50,49), njegovi rojakinji in svetovni rekorderki na 3000 m zapreke Beatrice Chepkoech (8:55,58), na dve milji pa Joshuaju Cheptegeiju iz Ugande (8:07,54).

V suvanju krogle je južnoameriški rekord postavil Brazilec Darlan Romani (22,61 m). Na 100 m je bila med atletinjami najhitrejša Marie-Josee Ta Lou iz Slonokoščene obale (11,02). Na pol stadionskega kroga je bila prva Nigerijka Blessing Okagbare (22,05), v skoku v višino pa Rusinja Marija Lasickiene (2,04 m).

Semenya na 800 m ni tekla od 3. maja letos, na tej razdalji pa je neporažena od leta 2015. "Če ne bom mogla na svetovnem prvenstvu letos v Katarju teči na 800 m, potem na prvenstvu ne bom nastopila," je povedala Južnoafričanka.

Caster Semenya je na tej razdalji neporažena od leta 2015. Foto: Reuters

V začetku prejšnjega meseca je na švicarskem sodišču nedavno dobila spor z Mednarodno atletsko zvezo Iaaf glede prisilnega zniževanja ravni hormona testosterona. S to odločitvijo je sodišče začasno izpodbilo odločitev Mednarodnega športnega razsodišča za šport (Cas) v Lozani, ki je dalo prav zvezi Iaaf. Ta je sprejela pravilo, ki določa maksimalno količino testosterona za tekačice na srednje proge.

"Vse to je kot vojna. Ne bom se predala. Če me premagate danes, vas boj jaz jutri. Sem svetovna prvakinja in olimpijska zmagovalka. Dosegla sem vse, kar je bilo možno. Sedaj bijem pravni boj tudi za tiste, ki tega sami ne morejo," je še dodala Semenya.

