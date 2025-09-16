Rok Ferlan bo četrti tekmovalni dan svetovnega prvenstva v atletiki, ki poteka v Tokiu, ob 14.25 po slovenskem času nastopil v polfinalu teka na 400 m. Pred tem bo ob 12.40 v kvalifikacijah troskoka nastopila druga slovenska predstavnica Neja Filipič.

Slovenski atlet Rok Ferlan je v prvem krogu kvalifikacij tekel 44,91 in se z drugim izidom kariere po času uvrstil v polfinale. V skupini je bil peti, skupno pa na 24. mestu, ki je kot zadnje zadoščalo za polfinale.

"Nisem vedel, kaj lahko pričakujem. Upal sem na čas pod 45 sekundami. Vedel sem, da bom lahko napredoval, če bom blizu državnega rekorda. To mi je uspelo, tekel sem vnovič pod 45 sekundami. Upam, da bom popravil zaključek teka, da bom bolj sproščen in bom v polfinalu pridobil še kakšno mesto. Zadovoljen bom prvenstvo zapustil, če bom znova tekel državni rekord," je po prvem teku na SP povedal član kranjskega Triglava.

Neja Filipič bo danes nastopila v kvalifikacijah troskoka. Foto: Reuters

Neja Filipič iz ljubljanskega Žaka je letos s 14,42 m izenačila svoj osebni rekord, na SP v japonski prestolnici pa bo avtomatična kvalifikacijska norma za finale 14,35 m. Tridesetletna Filipič je marca letos na dvoranskem SP v kitajskem Nanjingu zasedla šesto, na dvoranskem EP pa je bila pred tem osma. Osvojila je tudi drugo mesto v skupnem seštevku zlate dvoranske svetovne serije 2025, lani je bila četrta v diamantni ligi, letos pa je finale s sedmim mestom v seštevku zgrešila le za eno mesto. Na dvoranskem EP je bila marca osma.