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Avtorji:
S. K., STA

Sreda,
8. 7. 2026,
18.38

Osveženo pred

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Kristjan Čeh Kristjan Čeh Daniel Stahl atletika met diska

Sreda, 8. 7. 2026, 18.38

30 minut

Karlstad, atletski miting

Čeh zmagal na Švedskem pred trikratnim svetovnim prvakom

Avtorji:
S. K., STA

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Kristjan Čeh | Kristjan Čeh je na Švedskem premagala domačega junaka Daniela Stahla. | Foto Guliverimage

Kristjan Čeh je na Švedskem premagala domačega junaka Daniela Stahla.

Foto: Guliverimage

Slovenski rekorder Kristjan Čeh je zmagal na atletskem mitingu v švedskem Karlstadu v metu diska s 67,43 metra. Na svoji predvidoma zadnji tekmi pred evropskem prvenstvom v Birminghamu, kjer bo branil naslov prvaka, je tako potrdil dobro formo. Drugi je bil trikratni svetovni prvak, nekdanji olimpijski zmagovalec in domačin Daniel Stahl s 66,86 m.

Čeh in Stahl sta bila v prvi seriji brez izida, kot v drugi tudi ponovno Šved. Čeh pa je s 67,43 m za deset metrov prehitel dotlej vodilnega Norvežana Olo Stunesa Iseneja (57,45 m). Ta je na koncu s 57,74 m iz tretje serije osvojil tretje mesto.

V tretji seriji so razen enega tekmovalca vsi ostali ostali brez veljavnega izida, kot Čeh in Stahl tudi v četrti seriji. Stahl se je v peti s 66,86 m najbolj približal Čehu, ki je štirikrat v nizu ostal z x ob oznaki izida. To se mu je zgodilo tudi v šesti seriji, ki jo je Stahl zaključil s svojim petim neveljavnim poskusom. Oba prvouvrščena sta imela tako le po en veljaven met.

Tina Šutej in Neja Filipič na diamantni ligi v Monaku

Tina Šutej v skoku s palico in Neja Filipič v troskoku pa bosta zastopali slovenske barve na atletski diamantni ligi, ki bo v petek v Monaku. Šutej, dobitnica osmih odličij z velikih tekem v zadnjih letih, je v seštevku discipline tretja. Številni pogledi pa bodo uprti v švedskega zvezdnika in svetovnega rekorderja Armanda Duplantisa.

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