Čeh zmagal na domačem Ptuju, izjemen tek Čurina Prapotnika na 100 m

Kapetan slovenske atletske reprezentance Kristjan Čeh je zmagal na domačem Ptuju na drugem mitingu sezone mednarodne slovenske lige Telekom Slovenije v metu diska s 65,26 m, imel pa je le en veljaven met. Anej Čurin Prapotnik (Ptuj) je na 100 m slavil z 10,18 ter ob dovoljenem vetru +0,3 m/s le za pet stotink zaostal z slovenskim rekordom.

Državni rekord 10,13 je Matic Osovnikar tekel leta 2007 na svetovnem prvenstvu v japonski Osaki, kjer je nastopil v finalu. Čurin Prapotnik je tekel najhitreje v karieri in kot drugi najhitrejši Slovenec doslej za tri stotink zgrešil normo (10,15) za avgustovsko evropsko prvenstvo v Birminghamu.

Čurin Prapotnik je nato za konec mitinga dosegel še osebni rekord na 200 m in se je z 20,96 v predzadnji skupini spustil pod mejo 21 sekund. Tri stotinke pred njim je bil le zmagovalec zadnje skupine, Britanec Daniel Offiah (20,93).

"Bil je dež in tudi spremenljiv veter, a sem končno tekel tako dober čas na 100 m. Glavni cilj je norma za EP in da se spustim pod 10,10. Tudi na 200 m, še sam se ne spomnim, kdaj sem to razdaljo nazadnje tekel, sem bil tokrat zelo dober. Čeprav nisem zmagal, to niti ni bilo zame pomembno, pa sem tekel zelo hitro," je ocenil Čurin Prapotnik.

Čeh: Imam še rezerve za sezono

Čeh, ki bo v Birminghamu branil naslov evropskega prvaka, je imel prvič doma resno konkurenco, a je prepričljivo ugnal Avstrijca Lukasa Weisshaidingerja, ki je bil na prejšnjem EP v večnem mestu tik za Čehom drugi. Bronast je bil še na EP leta 2018 v Berlinu ter tretji tudi na olimpijskih igrah v Tokiu 2021 in SP 2019.

Avstrijec z 59,38 m ni presegel 60 m, Čeh pa je imel veljaven met le v četrti seriji. "Danes mi je šlo slabše, delali smo na tem, da dvignem raven tehnike v zadnjem času. Tega danes nisem izkoristil, čeprav sem imel resno konkurenco. V prvem metu sem prestopil, drugega sem poslal v mrežo, tretji pa je pristal izven sektorja za meritve kot tudi peti. Imel sem nato na srečo priložnost za četrti met, ki sem ga šel na "ziher". Bil je počasen in imam še rezerve za sezono," je pojasnil Čeh.

Osebna rekorda sta na 200 m za prvi mesti zabeležili tudi Zala Istenič (Žak), ki je s 22,97 prvič in kot šele peta Slovenka tekla pod 23 sekundami, ter Lina Hribar (Žak) s 23,57. Hribar je pred tem ponovno izboljšala svoj osebni rekord na 100 m, najprej v kvalifikacijah s 11,43, nato pa je bila najboljša tudi v finalu z 11,51.

Filip Jakob Demšar (Žak Ljubljana) je sezono na 110 m ovire odprl s 13,86 sekunde v kvalifikacijah ter v finalu ob le še enem tekmovalcu v brezvetrju s 13,79. Toliko je ob njem na nižjih ovirah tekel tudi starejši mladinec kranjskega Triglava Girandon, ki je bil po fotofinišu drugi. Demšarja je za manj kot štiri desetinke ločilo od norme za EP (13,40).

"Prej sem imela v sezoni nekajkrat tri teke v enem dnevu, danes se je dobro izšlo, da sem tekla le na 200 m. Padla je tudi meja 23 sekund. Želim si norme za EP tudi na 200 m, 15 stotink mi še manjka. Zagotovo bom še stopnjevala izide po tem res lepem uvodu v sezono," je bila po seriji osebnih rekordom zadovoljna Istenič.

"Fantastičen dan, dva osebna rekorda in tudi tretji tek je bil boljši od najhitrejšega lani. Pogoji niso bili idealni, deževalo je malo, tudi veter ni bil optimalen. Na 200 m pa sem slabše opravila prvih 100 m, a me je Istenič vlekla naprej, za kar sem ji hvaležna," pa je povedala Hribar.

