Za konec spektakla dva slovenska finala

Pred atleti in atletinjami je zadnji dan svetovnega atletskega prvenstva v Budimpešti. Na sporedu je osem končnih odločitev, tudi z dvema slovenskima predstavnicama. Maruša Mišmaš Zrimšek bo zvečer (21.10) tekla v finalu 3000 metrov zapreke, Lia Apostolovski pa bo malce po 20. uri začela nastop v finalu skoka v višino.

Še preden pade zastor nad letošnje svetovno prvenstvo v atletiki, bomo videli osem končnih odločitev, že zjutraj se tekači merijo na kraljevski maratonski razdalji.

Zvečer bodo slovenske oči uprte v dve predstavnici. Tekačica Maruša Mišmaš Zrimšek si je finale na 3000 metrov zapreke zagotovila v sredinih kvalifikacijah, ko je s časom 9:21,79 zasedla četrto mesto v drugi skupini.

"Upala sem na tak nastop in sem vesela, da se je tako razpletlo. Kvalifikacije so kar živčne, nikoli ne veš, kaj se lahko zgodi, a sem ostala zbrana. Zdaj se lahko osredotočim na finale, kjer bo treba teči veliko hitreje. Ne bom tekla več v udobnem ritmu kot danes, se bo treba boriti in premagovati bolečino. Mislim, da bo šla zmagovalka 9:01 ali pa celo hitreje," je napovedala šesta z zadnjih olimpijskih iger v Tokiu.

Finale se bo začel 21.10.

Lia Apostolovski bo drugič zapored nastopila v finalu svetovnega prvenstva na prostem. Foto: Peter Kastelic/AZS

Že uro prej bo na tekmovališče stopila skakalka v višino Lia Apostolovski, ki si je lani zagotovila tako finale evropskega kot svetovnega prvenstva. V kvalifikacijah je preskočila 1,89 metra in se z delitvijo devetega mesta uvrstila v finale.

"Zelo sem vesela, ne bi si mogla bolje predstavljati tega prvenstva. Nastopila sem zelo zbrano, osredotočena sem bila na vsak skok. Vse višine do 1,92 m sem preskočila v prvih skokih. V finalu si želim nastopiti sproščeno in se čim bolj približam osebnemu rekordu," je napovedala 23-letnica, ki je na prostem do zdaj preskočila največ 1,92 metra.