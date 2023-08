Slovenski dan se je začel: Anita Horvat v polfinale, Tina Šutej zvečer v boj za kolajno

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Peti dan svetovnega atletskega prvenstva v Budimpešti nastopa kar šest Slovenk. Anita Horvat je že uspešno opravila kvalifikacije teka na 800 metrov in se s časom 2:00.06 kot tretja iz svoje skupine uvrstila v petkov polfinale. V kvalifikacijah meta kopja je nastopila veteranka Martina Ratej, ki pa se ji ni uspelo uvrstiti v finale. Tina Šutej se bo od 19.30 borila za odličje v skoku ob palici.

Kot prva od šestih Slovenk je na tekmovališče malce po 10.30 stopila Anita Horvat in uspešno opravila kvalifikacijsko nalogo na 800 metrov.

Lanskoletna finalistka svetovnega prvenstva v Eugenu je tekla v peti od sedmih skupin in se uvrstila v polfinale. Horvatova je ciljno črto prečkala s časom 2:00.06, kar je bilo dovolj za tretje mesto v skupini in 15. med vsemi kvalifikantkami. Iz vsake skupine so napredovale po tri, nato pa še tri po času. Polfinale bo na sporedu v petek ob 20.25.

V kvalifikacijah v metu kopja se je za finale potegovala tudi veteranka Martina Ratej. Enainštiridesetletna slovenska rekorderka je v prvem poskusu vrgla 54.41 metra, v drugem je bil met neveljaven, v tretjem pa je kopje vrgla do 53.35 metra. Njena veljavna poskusa sta bila prekratka, zasedla je zadnje mesto v svoji skupini.

Enainštiridesetletna Martina Ratej je v kvalifikacijah končala na repu svoje skupine. Foto: Reuters

Šutej: V finale z mislijo na kolajno

Slovenska atletska reprezentanca se bo danes potegovala za drugo odličje na svetovnem prvenstvu v Budimpešti. Potem ko je Kristjan Čeh v ponedeljek postal svetovni podprvak v metu diska, se v boj za kolajne odpravlja skakalka ob palici Tina Šutej.

Štiriintridesetletna slovenska rekorderka je lansko svetovno prvenstvo končala na nehvaležnem četrtem mestu, na evropskem prvenstvu pa mesec zatem osvojila bron. Letos je še drugič postala evropska podprvakinja v dvorani. Tokrat naskakuje prvo odličje na SP na prostem.

Tina Šutej se bo od 19.30 borila za odličje v skoku ob palice. Foto: Peter Kastelic/AZS

Šutejeva je v kvalifikacijah prvi dve višini preskočila zanesljivo v prvem poskusu, pri kvalifikacijski 4,65 pa je bila uspešna šele v zadnjem, tretjem poskusu. Zasedla je deseto mesto. Odločena je, da na tekmi poseže višje.

"V sredo si želim skakati še bolje kot v kvalifikacijah, ki so bile sicer zame kar uspešne. Želim si skočiti državni rekord. V finale grem z mislijo na medaljo. Mogoče je sicer ne bom dobila, ampak naredila bom vse, da jo," je po kvalifikacijah razmišljala Šutejeva, ki ima na prostem državni rekord 4,76 metra. Prvič je to višino preskočila septembra 2021 v Ljubljani, uspelo ji je tudi maja letos v Dohi.

Finale skoka ob palici se bo za 12 tekmovalkami začelo ob 19.30.

Maruša Mišmaš Zrimšek bo zvečer tekla na 3000 metrov z zaprekami. Foto: Reuters

V večernem delu bosta v troskoku ob 19.10 nastopili Neja Filipič in Eva Pepelnak, ob 19.45 pa bo na 3000 metrov z zaprekami tekla Maruša Mišmaš Zrimšek, ki je na velikih tekmovanjih od leta 2018 vedno v finalih te discipline. Na olimpijskih igrah v Tokiu je bila šesta.