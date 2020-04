Berlinskega maratona ne bo v predvidenem terminu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Organizatorji berlinskega maratona so sporočili, da letošnjega dogodka zaradi pandemije novega koronavirusa ne bodo mogli izvesti v predvidenem terminu, torej 26. in 27. septembra. Nemčija je namreč prepovedala zbiranje več kot pet tisoč ljudi do 24. oktobra.