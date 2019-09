Izjemen tek Mihalinčeve, Ratejeva na stežaj odprla vrata finala

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Maja Mihalinec je prvem krogu kvalifikacij na 200 metrov dosegla osebni rekord ter si pritekla olimpijsko vozovnico in polfinale svetovnega prvenstva.

Štirje slovenski nastopi za četrti dan atletskega svetovnega prvenstva v Dohi. Maja Mihalinec je v kvalifikacijah 200 metrov postavila osebni rekord in si priborila olimpijsko vozovnico ter torkov polfinale. Anito Horvat (400 metrov) in Majo Mihalinec (200 metrov) nastopa v kvalifikacijah še čakata. Na sporedu bo še pet finalnih odločitev. Zanimiva bo predvsem zadnja. Moški tek na 400 metrov z ovirami.

Maja Mihalinec je na 17. svetovnem prvenstvu v atletiki v Dohi v prvem krogu kvalifikacij na 200 m v tretji skupini zasedla četrto mesto z osebnim rekordom 22,78 sekunde, s tem izpolnila olimpijsko normo za igre v Tokiu ter se je uvrstila tudi v polfinale, ki bo v torek ob 20.35 po slovenskem času. Skupno je dosegla 11. izid.

Mihalinčeva je obenem le za šest stotink zaostala za slovenskim rekordom (22,72), ki ga je Merlene Ottey, s tridesetimi medaljami na velikih tekmovanjih ena najboljših atletinj vseh časov, tekla na olimpijskih igrah leta 2004 v Atenah.

Prejšnji osebni rekord je Mihalinčeva dosegla na svoji zadnji tekmi pred SP 3. septembra, ko je na mitingu Mednarodne atletske zveze (Iaaf) v Zagrebu dosegla odmevno zmago z 22,88.

Devetindvajsetletna Mihalinčeva je tekla v tretji skupini, v kateri je delila četrti izid. Le tri najhitrejše iz vsake skupine in še šesterica preostalih po času pa so napredovale v polfinale.

Mozirjanka je v svojem prvem nastopu na tem SP na 100 m le za stotinko zgrešila polfinale, v drugem nastopu pa je tekmovala v njeni močnejši disciplini letos.

Martina Ratej je v svoji kvalifikacijski skupini končala na drugem mestu in se še pred nastopom druge skupine skorajda že uvrstila v finale. Foto: Getty Images

Ratejeva praktično v finalu

Slovenski dan se je začel z nastopom Martine Ratej v A-kvalifikacijski skupini meta kopja. Najizkušenejša slovenska atletinja na prvenstvu je v kvalifikacijah svoje skupine končala na drugem mestu. Kopje je zalučala 62,87 metra. Avtomatična kvalifikacijska norma je bila 63,50 metrov, a kljub temu je Slovenka v svojem četrtem finalu SP praktično še še pred nastopom druge skupine.

Ratejeva ima v letošnji sezoni najboljši rezultat 63,79 metra, kar je 13. izid sezone med 31 prijavljenimi tekmovalkami.

Prvič na letošnjem svetovnem prvenstvu bo danes nastopila tudi slovenska rekorderka v teku na 400 metrov z ovirami Anita Horvat. Foto: Reuters

Ob 17.20 se začnejo kvalifikacije ženskega teka na 400 metrov, v katerem bo nastopila Anita Horvat. Tekla bo v prvi skupini, z najboljšim letošnjim časom 51,53 pa ima sedmi najboljši rezultat sezone v svoji skupini. V polfinale vodijo prva tri mesta iz vsake skupine, tja pa napreduje še najboljših šest po času iz šestih kvalifikacijskih skupin.

Maruša Mišmaš je napovedala, da v finalu meri na nov slovenski rekord in tudi medaljo. Lahko res poskrbi za senzacijo? Foto: Reuters

Ob 20.50 bomo dočakali slovenski vrhunec dneva. Finale teka na 3.000 metrov z zaprekami, v katerem bo tekla Maruša Mišmaš. Slovenska rekorderka (9:20,97) je po uspešnem kvalifikacijskem nastopu napovedala, da gre v finalu po nov rekord in, če bo šlo, tudi medaljo, a je res, da bi se za kaj takega morala zgoditi senzacija. Njen osebni rekord je 11. najboljši izid sezone med finalistkami, v konkurenci tekačic, ob katerih lahko pričakujemo pod devetimi minutami, pa bo na stopničke res zelo težko stopiti.

Obračun prvenstva, ki lahko ogrozi 27 let star rekord

Ob tem bo na sporedu še pet finalnih odločitev. Komplete kolajn bodo podelili v ženskem skoku v višino, moškem metu diska, ženskem teku na 800 metrov, moškem teku na 5.000 metrov in za konec dneva tudi moškem teku na 400 metrov.

Lahko 23-letni Norvežan Karsten Warholm, svetovni in evropski prvak, osvoji še drugi svetovni naslov v nizu in ob tem poskrbi tudi za nov svetovni rekord? Foto: Reuters

To bi utegnil biti eden od vrhuncev prvenstva, saj bomo v finalu prvič skupaj videli teči tri super hitre atlete, ki so na večni lestvici najboljših rezultatov v tej disciplini na drugem, tretjem in četrtem mestu.

Norvežan Karsten Warholm je 46,92 tekel letos, Abderrahman Samba, ki teče za Katar, je 46,98 zmogel lani, Američan Rai Benjamin pa 46,98 prav tako letos. Svetovni rekord njegovega rojaka Kevina Younga 46,78 iz daljnega leta 1992 je resno ogrožen. Če vas atletika vsaj malo zanima, te discipline ne smete zamuditi. Danes ob 21.40.

