Anita Horvat zdrava in pripravljena, Neja Filipič odpravila veliko napako

Med najbolj izkušene članice slovenske atletske odprave za prihajajoče svetovno prvenstvo v Torunu na Poljskem (od 20. do 22. marca) lahko zagotovo štejemo tudi Anito Horvat in Nejo Filipič. Horvat je na lanskem evropskem dvoranskem prvenstvu v Apeldoornu osvojila bron v teku na 800 metrov, dve leti prej v Istanbulu je bila celo srebrna, zato lahko tudi na Poljsko potuje samozavestna. Troskokašica Filipič se na velikih tekmovanjih redno uvršča v finale, zanjo bo prvenstvo v Torunu drugo v karieri, lani v Nanjingu na Kitajskem je bila šesta.

Anite Horvat na ponedeljkovi predstavitvi slovenske reprezentance za Torun 2026 v prostorih Telekoma Slovenije ni bilo. "Žal sem po prvi tekmi v Ostravi zbolela in izpustila Beograd," je 29-letna Ljubljančanka sporočila na daljavo. V Beogradu je bilo februarja dvoransko balkansko prvenstvo, na katerem bi se slovenska osemstometrašica verjetno borila za zlato odličje. "Zdaj sem zdrava in pripravljena," je potrdila, slovenski reprezentanci pa se bo priključila na Poljskem.

"Celo zimo sem trenirala na Kanarskih otokih, kar je velik plus zame," je še sporočila Anita Horvat, ki letos ni veliko tekmovala. Sezono je odprla 23. januarja v Kataloniji v teku na 400 metrov, 3. februarja je bila s časom 2:01,14 četrta na dvakrat daljši razdalji na močnem dvoranskem mitingu v Ostravi na Češkem, tri dni kasneje pa je že obolela tekmovala še v Madridu, kjer je s časom 2:03,87 zasedla sedmo mesto.

To je bilo za slovensko šampionko razočaranje, tudi norme za SP v Torunu ni izpolnila, na prvenstvo se je nato uvrstila prek svetovne lestvice. Dobra stvar pri tem pa je najbrž to, da na Poljsko prihaja lačna in odločena potrditi svojo kakovost.

Neja Filipič je odpravila tehnično napako pri odskoku. Foto: Katja Kodba/STA

Filipič odpravila napako pri odskoku

Neja Filipič bo nastopila neposredno med 16 finalistkami troskoka. V tej zimi je imela kar nekaj nihanj v izidih. "Popravila sem veliko napako, ki je bila vzrok za to. Zaradi slabšega prihoda na desko sem imela nato preveč rotacije. Če mi je to rotacijo nato uspelo izpeljati, je bil skok dolg, če ne, pa ni bil, kar ni v redu. Upam, da smo to zdaj popravili," je povedala 30-letna Ljubljančanka, katere osebni rekord je 14,42 metra, a ji letos na šestih tekmah še ni uspelo preskočiti štirinajstmetrske znamke.

Še najbližje ji je bila na prvi tekmi leta, 28. januarja v Beogradu, ko je s 13,92 metra osvojila drugo mesto. "V Torunu sem že postavila osebni rekord, zato grem tja s pozitivnimi mislimi," ostaja optimistična.

Tudi Neja Filipič norme za SP ni izpolnila, na prvenstvo pa se je uvrstila prek svetovne lestvice.

Slovenska reprezentanca za EP v Torunu: Tina Šutej (palica), Anej Čurin Prapotnik (60 metrov), Zala Istenič (60 metrov), Nika Glojnarič (60 metrov ovire), Jernej Gumilar (60 metrov), Lovro Mesec Košir (400 metrov), Jan Vukovič (800 metrov), Žan Rudolf (1.500 metrov), Rok Markelj (1.500 metrov), Lucija Potnik (60 metrov), Anita Horvat (800 metrov), Lana Andolšek (60 metrov ovire) in Neja Filipič (troskok).

Preberite še: